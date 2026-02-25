凱基人壽網投年金險 助攻資產規劃一馬當先

馬年開工大吉！剛度過充實的農曆春節，許多民眾手邊還留有一筆年終獎金或領到的開運紅包。在迎接新的一年挑戰之際，正是重新檢視資產配置及財務規劃的最佳時機。與其讓這筆資金在不知不覺中花掉，凱基人壽建議，不如善用網路投保年金保險進行長期規劃。不論是剛步入職場的小資族或是家中經濟支柱，都能穩健累積資產，讓今天的紅包，變成未來的荷包。

針對想為未來創造現金流的民眾，凱基人壽推薦最受青壯族或準退休族青睞的「凱基人壽e卡得利利率變動型年金保險（甲型）」。該商品具備24小時隨時可保、透過信用卡線上刷卡繳交首期保費等特性，民眾可依據自身財務狀況，於繳交首期保費後，設定定期彈性繳，為未來的夢想基金或退休生活打造更厚實的依靠，首期躉繳保險費最低只要新台幣1萬元即可投保，讓小資族也可以輕鬆規劃。

以45歲上班族馬先生為例，他選擇首期線上刷信用卡繳交保險費6萬元，之後選擇定期彈性繳每月1萬元保險費，持續繳交20年後，於馬先生選擇之65歲保單週年日之年金給付開始日時，若選擇一次領取年金，假設年金累積期間宣告利率皆維持2.35%不變之情形下，可領回3,049,681元，提早安心做好保障規劃並為退休金加碼。

為了讓民眾在規劃保障的同時也能享有福神降臨的好運，凱基人壽特別推出「10萬福神大紅包」網路投保抽獎活動。自2026年2月1日起至3月31日（含當日）止，凡於凱基人壽網路投保「凱基人壽e卡得利利率變動型年金保險（甲型）」等年金險種，符合一定條件即可參加抽獎，且年金險另享專屬加碼抽獎機會，活動期間有機會抽中價值10萬元禮券、2萬5千元3C家電禮券及1萬元雲雀集團美食禮券。