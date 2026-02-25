二二八連假 台灣人壽保戶服務不打烊

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

二二八連續假期，台灣人壽服務不打烊！中信金（2891）子公司台灣人壽表示，2026年2月27日至3月1日三天連假期間，若保戶急需投保、繳費、借款、理賠、保單查詢、資料變更等需求，可致電台灣人壽全年無休免付費服務專線0800-099-850，或利用台灣人壽官方LINE聯繫辦理，隨時隨地服務零時差。

為確保保戶使用線上各項服務暢通無阻，台灣人壽已全面啟動連續假日資訊SOP作業，監控各項資訊系統，確保資訊系統正常；海外保戶連假期間若需要緊急救援服務，可撥打海外救援服務專線886-2-23716088（付費電話）尋求協助，救援中心24小時有專人提供諮詢與服務。

台灣人壽2025年榮獲國際權威第三方機構—英國標準協會（BSI）「ISO 10002：2018客訴品質管理系統」認證，肯定台灣人壽客戶意見管理機制接軌國際，英國標準協會大讚台灣人壽客訴品質不僅達到國際標準，更以「零負評」通過認證。

