快訊

韓國瑜關心賴總統攝護腺 莊瑞雄稱「很有哏」：朝野適度降溫不是壞事

蔣萬安拍板！北市家有12歲以下小孩 爸媽「日減1小時工時」工資市府補

中年也來得及！哈佛30年研究曝「天選之人」菜單 原來長壽的人都這樣吃

瑞銀：今年黃金將觸及6,200美元 9月底前 Fed 有望降息兩次、每次1碼

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）表示，金價有望進一步上漲，預計未來幾個月內黃金有望觸及6,200美元/盎司，因過去一年支撐其強勁表現的主要驅動因素依然存在。瑞银財管CIO維持對黃金「具吸引力」的觀點，認為其是有效的投資組合多元化工具，有助於對沖多重市場和經濟風險。此外，9月底前Fed可望降息兩次，每次1碼。

隨著地緣政治再度成為市場焦點，金價重回5,200美元/英兩附近。美國總統川普在最高法院裁定其關稅措施違法後，宣布對全球貿易夥伴徵收15%關稅，進一步加劇貿易不確定性。同時，在美伊核談判期間，美國加大了在中東的軍事部署。

瑞銀認為金價有望進一步上漲，預計未來幾個月內黃金有望觸及6,200美元/盎司，因過去一年支撐其強勁表現的主要驅動因素依然存在。

地緣政治風險或將維持高位。本周美國與伊朗將在日內瓦重啟核協定談判，市場對美伊爆發軍事衝突的擔憂有所緩解，但美國在中東的軍事部署規模仍高於以往。考慮到川普的外交政策，即便最高法院裁決短期內限制了其加徵關稅的能力，整體地緣政治風險仍難以明顯下降。儘管美國貿易代表葛里爾表示，現有關稅協定依然有效，但歐盟和印度對與美方敲定最終協議的意願有限。地緣政治事件通常不會對全球市場造成持久影響，但往往會引發短期波動，從而提升對黃金等避險資產的配置需求。

Fed寬鬆政策有望繼續支撐金價。美元走軟和美國實際利率下行均利好黃金。瑞銀認為Fed寬鬆周期尚未結束。儘管12月核心PCE價格指數漲幅超預期，但預計未來幾個月通脹壓力將有所緩解。今年晚些時候Fed人事變動可能帶來更偏鴿的立場，為進一步降息提供支援。預計至9月底Fed將降息兩次，每次25個基點。

瑞銀維持對黃金「具吸引力」的觀點，認為其是有效的投資組合多元化工具，有助於對沖多重市場和經濟風險。偏好貴金屬的投資者可考慮在多元化投資組合中配置中個位數比例的黃金。

地緣政治風險 美國

延伸閱讀

專家：川普新關稅恐有法律疑慮 擬用301條款祭新稅

鄭麗君：待美部明朗化 台美協定文本、投資備忘錄再送國會審議

川普怒祭全球15%關稅！投資人狂買黃金避險 金價上看5450美元

白宮警告貿易夥伴履行協議！美官員：川普重整旗鼓 關稅正起死回生

相關新聞

台股「飆馬」VS. 新台幣「馴馬」 關鍵因素曝

台股25日氣勢如虹，早盤大漲逾400點，指數首度站上「3萬5」整數關卡，改寫歷史新高紀錄。外資前一交易日大舉加碼627....

瑞銀：今年黃金將觸及6,200美元 9月底前 Fed 有望降息兩次、每次1碼

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）表示，金價有望進一步上漲，預計未來幾個月內黃金有望觸及6,200美元/盎司，因過去一...

玉山金總經理預期下半年不確性升高

美國最高法院裁定關稅違憲，玉山金總經理陳茂欽分析，對等關稅或122條款直接影響玉山放款495億，占全行放款比例1.9%；...

產險保費 2026年預估增7%

產險公會昨（24）日舉行新春團拜。金管會保險局長王麗惠出席致詞時，提出今年三大施政重點，包括深化創新發展、推動綠色保險及...

華南金總座 蕭玉美接任

華南金控昨（24）日完成總經理交接，原總經理李耀卿退休，由蕭玉美接任新總座。李耀卿自2002年加入華南金融集團，歷任多項...

新開數位存款帳戶 探五年新低

數位帳戶高速成長時代畫下句點。金管會昨（24）日公布統計，2025年底全台數位存款帳戶達2,819萬戶，全年僅新增373...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。