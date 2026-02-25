瑞銀：今年黃金將觸及6,200美元 9月底前 Fed 有望降息兩次、每次1碼

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）表示，金價有望進一步上漲，預計未來幾個月內黃金有望觸及6,200美元/盎司，因過去一年支撐其強勁表現的主要驅動因素依然存在。瑞银財管CIO維持對黃金「具吸引力」的觀點，認為其是有效的投資組合多元化工具，有助於對沖多重市場和經濟風險。此外，9月底前Fed可望降息兩次，每次1碼。

隨著地緣政治再度成為市場焦點，金價重回5,200美元/英兩附近。美國總統川普在最高法院裁定其關稅措施違法後，宣布對全球貿易夥伴徵收15%關稅，進一步加劇貿易不確定性。同時，在美伊核談判期間，美國加大了在中東的軍事部署。

瑞銀認為金價有望進一步上漲，預計未來幾個月內黃金有望觸及6,200美元/盎司，因過去一年支撐其強勁表現的主要驅動因素依然存在。

地緣政治風險或將維持高位。本周美國與伊朗將在日內瓦重啟核協定談判，市場對美伊爆發軍事衝突的擔憂有所緩解，但美國在中東的軍事部署規模仍高於以往。考慮到川普的外交政策，即便最高法院裁決短期內限制了其加徵關稅的能力，整體地緣政治風險仍難以明顯下降。儘管美國貿易代表葛里爾表示，現有關稅協定依然有效，但歐盟和印度對與美方敲定最終協議的意願有限。地緣政治事件通常不會對全球市場造成持久影響，但往往會引發短期波動，從而提升對黃金等避險資產的配置需求。

Fed寬鬆政策有望繼續支撐金價。美元走軟和美國實際利率下行均利好黃金。瑞銀認為Fed寬鬆周期尚未結束。儘管12月核心PCE價格指數漲幅超預期，但預計未來幾個月通脹壓力將有所緩解。今年晚些時候Fed人事變動可能帶來更偏鴿的立場，為進一步降息提供支援。預計至9月底Fed將降息兩次，每次25個基點。

瑞銀維持對黃金「具吸引力」的觀點，認為其是有效的投資組合多元化工具，有助於對沖多重市場和經濟風險。偏好貴金屬的投資者可考慮在多元化投資組合中配置中個位數比例的黃金。