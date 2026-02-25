台股「飆馬」VS. 新台幣「馴馬」 關鍵因素曝

台股25日氣勢如虹，早盤大漲逾400點，指數首度站上「3萬5」整數關卡，改寫歷史新高紀錄。外資前一交易日大舉加碼627.34億元，創下史上第四大買超紀錄，資金動能強勁，成為推升本波「飆馬行情」的關鍵力量，市場多頭氣氛持續升溫。

在股市強勢帶動下，匯市表現卻相對溫和。新台幣兌美元今早以31.44元開盤，僅小升2.1分。匯銀人士分析，近期台股走勢如脫韁野馬般奔馳，但新台幣卻呈現「馴馬」格局，升值幅度明顯受限，主因在於壽險業資金進場買進美元部位，對匯價形成壓力，抵銷部分外資匯入所帶來的升值動能。

匯銀主管指出，近來外資每日匯入金額動輒超過10億美元，顯示資金持續回流台灣市場。以昨日盤勢為例，若非壽險業者大舉進場買匯，新台幣盤中應有機會升破31.4元關卡，但在美元買盤支撐下，匯價始終穩守31.4元整數價位。

隨著今日台股再創新高，外資在外匯市場同步拋售美元，31.4元關卡終於失守。不過，市場人士認為，目前新台幣並未形成強烈升值的心理預期，整體走勢仍偏向穩中偏升，與台股急漲的「飆馬」態勢形成對比。