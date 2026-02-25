台股「飆馬」VS. 新台幣「馴馬」 關鍵因素曝

快訊

經濟日報／ 記者任珮云/台北即時報導
新台幣。圖／聯合報系資料照片
台股25日氣勢如虹，早盤大漲逾400點，指數首度站上「3萬5」整數關卡，改寫歷史新高紀錄。外資前一交易日大舉加碼627.34億元，創下史上第四大買超紀錄，資金動能強勁，成為推升本波「飆馬行情」的關鍵力量，市場多頭氣氛持續升溫。

在股市強勢帶動下，匯市表現卻相對溫和。新台幣兌美元今早以31.44元開盤，僅小升2.1分。匯銀人士分析，近期台股走勢如脫韁野馬般奔馳，但新台幣卻呈現「馴馬」格局，升值幅度明顯受限，主因在於壽險業資金進場買進美元部位，對匯價形成壓力，抵銷部分外資匯入所帶來的升值動能。

匯銀主管指出，近來外資每日匯入金額動輒超過10億美元，顯示資金持續回流台灣市場。以昨日盤勢為例，若非壽險業者大舉進場買匯，新台幣盤中應有機會升破31.4元關卡，但在美元買盤支撐下，匯價始終穩守31.4元整數價位。

隨著今日台股再創新高，外資在外匯市場同步拋售美元，31.4元關卡終於失守。不過，市場人士認為，目前新台幣並未形成強烈升值的心理預期，整體走勢仍偏向穩中偏升，與台股急漲的「飆馬」態勢形成對比。

新台幣 外匯市場

相關新聞

玉山金總經理預期下半年不確性升高

美國最高法院裁定關稅違憲，玉山金總經理陳茂欽分析，對等關稅或122條款直接影響玉山放款495億，占全行放款比例1.9%；...

產險保費 2026年預估增7%

產險公會昨（24）日舉行新春團拜。金管會保險局長王麗惠出席致詞時，提出今年三大施政重點，包括深化創新發展、推動綠色保險及...

華南金總座 蕭玉美接任

華南金控昨（24）日完成總經理交接，原總經理李耀卿退休，由蕭玉美接任新總座。李耀卿自2002年加入華南金融集團，歷任多項...

新開數位存款帳戶 探五年新低

數位帳戶高速成長時代畫下句點。金管會昨（24）日公布統計，2025年底全台數位存款帳戶達2,819萬戶，全年僅新增373...

中信挺國球 一棒接一棒

中國信託長期深耕台灣五級棒球運動，守護棒運發展，今年適逢創立60周年，全新品牌形象廣告影片「接棒篇」今（25）日上線，娓...

