快訊

今日初九天公生有拜有開運！切記「三不＋三要」好運一整年

本周春雨爆發！今起3波鋒面接力 粉專：雨落抹停

六張神明認同卡一次看 年度刷滿額還可免費點燈

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

農曆正月初九「天公生」，不少民眾會選擇在這一天赴廟宇點光明燈、安太歲，祈求平安。六家國銀與知名廟宇發行認同卡，除了提供一般回饋外，從卡友日常消費提撥一定比例「做公益」，若年度刷卡累積金額達標，還能在次年免費點燈；另外，在指定廟宇刷卡支付點祈福燈或購買指定結緣品也可享有優惠。

民眾點光明燈保佑新年運勢順遂，銀行也看準民眾對宗教信仰的認同感，多年前就不約而同與知名廟宇發行認同卡，其中，包括兆豐銀行「威天宮關聖帝君認同卡」、台灣企銀「北港朝天宮認同卡」、華南銀行「大甲媽祖認卡」、合庫銀行「鹿港天后宮認同卡」、土地銀行「白沙屯拱天宮媽祖認同卡」以及台中銀行「媽祖卡」。

兆豐銀行旗下「威天宮關聖帝君認同卡」，提供卡友於桃園威天宮刷卡支付點指定「祈福燈」及購買指定「結緣品」除了享9折優惠外，若在威天宮捐款、點燈、結緣品消費紅利回饋倍數也享有2倍。若是新戶在核卡後30日內新增一般消費累積滿3,000元，可享威天宮財神燈點燈保佑。

另外，台灣企銀北港朝天宮認同卡、華南銀行大甲媽祖認同卡、合庫銀行鹿港天后宮認同卡皆祭出年度刷卡滿額可享免費點燈，像是北港朝天宮認同卡累積消費金額達6萬元以上，次年可享免費點燈優惠；大甲媽祖認同卡達5萬元以上可免費於大甲鎮瀾宮點光明燈一年優惠、鹿港天后宮認同卡則是年度累積消費金額達10萬元以上，次年可免費在鹿港天后宮點燈一盞一年（五款燈擇一）。

台中銀行「媽祖卡」則是年度累積消費達15萬元以上，次年可免費代卡友於大甲鎮瀾宮點光明燈一盞。另外，國銀與廟宇發行認同卡，銀行也同步會從卡友每筆消費金額提撥0.25~0.35%不等，回饋給廟宇或財團法人基金會，助行善積德。

台中銀行 北港朝天宮 大甲媽祖

延伸閱讀

毛小孩可以點光明燈？ 命理師：可點！留意5大民俗習慣即可

廟宇走春迎財神 盼迎來一年好財運

初四省道6路段易壅塞 多處風景區及廟宇現車潮

過年走春各大景點、廟宇車位難求 醫：當心「停車場焦慮症」大爆發

相關新聞

玉山金總經理預期下半年不確性升高

美國最高法院裁定關稅違憲，玉山金總經理陳茂欽分析，對等關稅或122條款直接影響玉山放款495億，占全行放款比例1.9%；...

產險保費 2026年預估增7%

產險公會昨（24）日舉行新春團拜。金管會保險局長王麗惠出席致詞時，提出今年三大施政重點，包括深化創新發展、推動綠色保險及...

華南金總座 蕭玉美接任

華南金控昨（24）日完成總經理交接，原總經理李耀卿退休，由蕭玉美接任新總座。李耀卿自2002年加入華南金融集團，歷任多項...

新開數位存款帳戶 探五年新低

數位帳戶高速成長時代畫下句點。金管會昨（24）日公布統計，2025年底全台數位存款帳戶達2,819萬戶，全年僅新增373...

中信挺國球 一棒接一棒

中國信託長期深耕台灣五級棒球運動，守護棒運發展，今年適逢創立60周年，全新品牌形象廣告影片「接棒篇」今（25）日上線，娓...

富邦金再登標普永續年鑑

國際永續評比機構標普全球（S&P Global）18日公布2026年永續年鑑（The Sustainability Ye...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。