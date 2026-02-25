六張神明認同卡一次看 年度刷滿額還可免費點燈

農曆正月初九「天公生」，不少民眾會選擇在這一天赴廟宇點光明燈、安太歲，祈求平安。六家國銀與知名廟宇發行認同卡，除了提供一般回饋外，從卡友日常消費提撥一定比例「做公益」，若年度刷卡累積金額達標，還能在次年免費點燈；另外，在指定廟宇刷卡支付點祈福燈或購買指定結緣品也可享有優惠。

民眾點光明燈保佑新年運勢順遂，銀行也看準民眾對宗教信仰的認同感，多年前就不約而同與知名廟宇發行認同卡，其中，包括兆豐銀行「威天宮關聖帝君認同卡」、台灣企銀「北港朝天宮認同卡」、華南銀行「大甲媽祖認卡」、合庫銀行「鹿港天后宮認同卡」、土地銀行「白沙屯拱天宮媽祖認同卡」以及台中銀行「媽祖卡」。

兆豐銀行旗下「威天宮關聖帝君認同卡」，提供卡友於桃園威天宮刷卡支付點指定「祈福燈」及購買指定「結緣品」除了享9折優惠外，若在威天宮捐款、點燈、結緣品消費紅利回饋倍數也享有2倍。若是新戶在核卡後30日內新增一般消費累積滿3,000元，可享威天宮財神燈點燈保佑。

另外，台灣企銀北港朝天宮認同卡、華南銀行大甲媽祖認同卡、合庫銀行鹿港天后宮認同卡皆祭出年度刷卡滿額可享免費點燈，像是北港朝天宮認同卡累積消費金額達6萬元以上，次年可享免費點燈優惠；大甲媽祖認同卡達5萬元以上可免費於大甲鎮瀾宮點光明燈一年優惠、鹿港天后宮認同卡則是年度累積消費金額達10萬元以上，次年可免費在鹿港天后宮點燈一盞一年（五款燈擇一）。

台中銀行「媽祖卡」則是年度累積消費達15萬元以上，次年可免費代卡友於大甲鎮瀾宮點光明燈一盞。另外，國銀與廟宇發行認同卡，銀行也同步會從卡友每筆消費金額提撥0.25~0.35%不等，回饋給廟宇或財團法人基金會，助行善積德。