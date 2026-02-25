富邦金再登標普永續年鑑

富邦金控永續表現再獲國際肯定，連續十年入選標普全球永續年鑑，2026年名列全球保險業前5%。
國際永續評比機構標普全球（S&P Global）18日公布2026年永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2026），富邦金控（2881）名列保險產業別全球前5%，且自2017年起，富邦金控連續十年榮登永續年鑑企業名單，今年1月更獲得標普全球頒發「連續十年參與CSA問卷」數位徽章，表彰富邦追求永續資訊透明度和精進永續作為的努力和堅持。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控不僅在永續領域始終接軌國際標準，更已連續17年穩居台灣金控業每股盈餘獲利王，證明永續發展和企業獲利相輔相成，重視永續發展的企業更能夠提前布局、穩健前行。身為台灣指標型的金融機構，富邦金控不視永續為成本，而是為了未來的預先投資，讓企業具有韌性和包容力，儲備長期的全球競爭力。

富邦金控自2021年重新擘劃低碳、數位、激勵、影響四大永續策略，並設定至2030年的中長期目標，持續追蹤各項量化指標的達成情形，並滾動式優化指標，以務實態度發揮永續行動力。特別是備受關注的「低碳」策略，富邦金控及子公司全力支持台灣產業永續轉型，2025年綠色金融實績數已突破2.7兆元，並調升2030年綠色金融目標，由2.9兆元提高至3.2兆元。

同時，在2025年提出更積極的脫碳時程，目標於2030年底前全面退出燃料煤相關產業，2040年底前全面退出非典型油氣產業之投資與承保業務（若已提出巴黎協定目標一致之減碳轉型計劃等條件者除外），攜手產業永續轉型。

富邦金控也期許透過自身影響力，帶動產業邁向低碳轉型，除持續辦理減碳工作坊與客戶議合之外，每年亦舉辦供應商ESG交流會、教育訓練、評鑑及議合，2025年更首度發起「富邦供應商永續夥伴行動宣言」，透過多元管道與產業一同實現共好，以大帶小，打造低碳永續價值鏈。

此外，也以「Run For Green®」為號召，結合四大馬拉松賽事，2025年已超前達成種下10萬棵樹的目標。

為了提升氣候意識和推廣教育，富邦金控在2025年創新碳權運用範疇，除用於抵換馬拉松賽事的碳排放，更提供給來台參與臺大淨零科技競賽之國際團隊抵換飛行哩程所產生的碳排放，以行動力倡永續理念。

