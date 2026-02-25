新開數位存款帳戶 探五年新低

數位帳戶高速成長時代畫下句點。金管會昨（24）日公布統計，2025年底全台數位存款帳戶達2,819萬戶，全年僅新增373萬戶，跌破400萬戶大關，寫五年新低。銀行圈直言，在打詐升級、市場飽和雙重影響下，數存市場已由高速擴張轉入降溫期。

回顧近年表現，2021年至2024年每年新增戶數皆逾400萬戶，2024年更達478萬戶；但2025年僅為前一年的78%。同時，年底季增2.9%、年增15%，雙寫史上低點，成長動能明顯轉弱。

銀行局副局長王允中表示，趨緩原因包括部分銀行縮減行銷，以及開戶基期墊高。銀行圈推算，平均每名成年人已擁有近1.4個數位帳戶，市場接近飽和。

不過，實務面更關鍵的變數是「打詐」。今年初有銀行發現詐團冒用民眾憑證資料，透過自然人憑證申辦數存戶，導致警示戶比率攀升，多家銀行一度暫停該開戶管道，新增戶數隨之降溫。

金管會隨後要求銀行搭配他行帳戶驗證、調整交易限額等強化措施，並強調不得因警示戶偏高而限制民眾開戶，而應運用科技強化身分審查與交易監控。

銀行主管坦言，在監理緊盯下，各銀行全面升級驗證與額度控管機制，審核趨嚴勢必壓抑開戶速度。