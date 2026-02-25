新開數位存款帳戶 探五年新低

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導

數位帳戶高速成長時代畫下句點。金管會昨（24）日公布統計，2025年底全台數位存款帳戶達2,819萬戶，全年僅新增373萬戶，跌破400萬戶大關，寫五年新低。銀行圈直言，在打詐升級、市場飽和雙重影響下，數存市場已由高速擴張轉入降溫期。

回顧近年表現，2021年至2024年每年新增戶數皆逾400萬戶，2024年更達478萬戶；但2025年僅為前一年的78%。同時，年底季增2.9%、年增15%，雙寫史上低點，成長動能明顯轉弱。

銀行局副局長王允中表示，趨緩原因包括部分銀行縮減行銷，以及開戶基期墊高。銀行圈推算，平均每名成年人已擁有近1.4個數位帳戶，市場接近飽和。

不過，實務面更關鍵的變數是「打詐」。今年初有銀行發現詐團冒用民眾憑證資料，透過自然人憑證申辦數存戶，導致警示戶比率攀升，多家銀行一度暫停該開戶管道，新增戶數隨之降溫。

金管會隨後要求銀行搭配他行帳戶驗證、調整交易限額等強化措施，並強調不得因警示戶偏高而限制民眾開戶，而應運用科技強化身分審查與交易監控。

銀行主管坦言，在監理緊盯下，各銀行全面升級驗證與額度控管機制，審核趨嚴勢必壓抑開戶速度。

帳戶 打詐 詐團

延伸閱讀

金管會列管39家租賃業！兩波上路時間拍板 首批54件申訴曝光

老婦誤信假「憲哥」被騙3483萬 竹聯幫明仁會詐團31人落網

好市多Apple商品展示區悄升級！自助列印機全台登場搶購不用賭運氣

竹市長者全口假牙補助再升級 設籍條件放寬最高補助6萬元

相關新聞

李耀卿退休 蕭玉美接掌華南金總經理

華南金控（2880）24日完成總經理交接，原總經理李耀卿正式退休，由蕭玉美接任新總座。李耀卿自2002年加入華南金融集團...

金管會列管39家租賃業！兩波上路時間拍板 首批54件申訴曝光

金管會分三階段將融資租賃業納入《金保法》，第二階段13家金融業轉投資租賃公司將於2026年3月15日上路，第三階段9月1...

玉山金總經理預期下半年不確性升高

美國最高法院裁定關稅違憲，玉山金總經理陳茂欽分析，對等關稅或122條款直接影響玉山放款495億，占全行放款比例1.9%；...

產險保費 2026年預估增7%

產險公會昨（24）日舉行新春團拜。金管會保險局長王麗惠出席致詞時，提出今年三大施政重點，包括深化創新發展、推動綠色保險及...

華南金總座 蕭玉美接任

華南金控昨（24）日完成總經理交接，原總經理李耀卿退休，由蕭玉美接任新總座。李耀卿自2002年加入華南金融集團，歷任多項...

新開數位存款帳戶 探五年新低

數位帳戶高速成長時代畫下句點。金管會昨（24）日公布統計，2025年底全台數位存款帳戶達2,819萬戶，全年僅新增373...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。