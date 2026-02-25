華南金總座 蕭玉美接任

華南金控（2880）昨（24）日完成總經理交接，原總經理李耀卿退休，由蕭玉美接任新總座。李耀卿自2002年加入華南金融集團，歷任多項管理職務，帶領集團獲利持續成長，2025年EPS創新高，並在公司治理及風險管理上表現突出。

新任總經理蕭玉美畢業於美國伊利諾大學財務金融研究所，曾任第一銀行海外分行經理、兆豐金及兆豐銀副總經理、兆豐金總經理及兆豐票券董事長等職務。

華南金表示，蕭玉美將以豐富管理經驗，帶領集團邁向下一個里程碑。

行政院原先核定將華南金總經理李耀卿與兆豐票券董事長蕭玉美互換職位，蕭玉美昨日接任華南金新總座，但李耀卿選擇辦理退休，並未就任兆豐票券董事長。

兆豐金昨日召開董事會通過對兆豐票券董事長蕭玉美的解任案，由於新任董事尚未核派，依照慣例將由現任兆豐票券總經理陳適毅暫代董座。對此，兆豐票券表示，相關人事安排將等25日經董事會完成推舉程序後確定。