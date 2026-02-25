產險保費 2026年預估增7%

產險公會昨（24）日舉行新春團拜。金管會保險局長王麗惠出席致詞時，提出今年三大施政重點，包括深化創新發展、推動綠色保險及強化普惠金融，同時預告數位身分驗證服務將於今年試辦更多元場景應用，持續提升產險業網路服務的便利性與安全性。 產險公會理事長陳萬祥則是預期今年簽單保費年增5%至7%，並強調產險業「保險保障」和「損害防阻」機制的核心價值。

王麗惠表示，去年產險業交出漂亮成績單，簽單保費與稅前盈餘皆有增長，其中稅前盈餘成長達四成多。今年業務重點，將鎖定數位化與鼓勵創新，特別是數位身分認證及驗證，希望透過多元場景的應用，提升消費者的數位體驗與便利性。綠色保險與永續發展業務上，產險業也將持續扮演風險承擔的關鍵角色；也期許產險業繼續落實普惠金融，針對各類天災，隨時做好應變準備。

陳萬祥表示 根據過往經驗估計：「每年產險簽單保費大概是經濟成長率再加上2至3個百分點，所以希望今年產險業簽單保費可以成長5% 到7%」。

陳萬祥表示，今年將加速數位轉型腳步，完善「產險聯盟區塊鏈」機制。