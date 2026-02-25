玉山金總經理預期下半年不確性升高

美國最高法院裁定關稅違憲，玉山金（2884）總經理陳茂欽分析，對等關稅或122條款直接影響玉山放款495億，占全行放款比例1.9%；其中信用只有234億，占全行放款更僅0.9%，因此可能造成企業決策混亂及不確定性，但對實質經濟和銀行債權影響有限。不過，他示警聯準會新任主席風格和過去20年不同，加上美國期中選舉，下半年不確性將大幅升高。

陳茂欽昨於法說會釋出對今年整體金融市場觀點，5月以後聯準會新任主席降息可能性高，「不是2碼就是3碼」，對銀行有利，殖利率曲線變成正斜率，利差出現對投資業務有利，但很關心新任主席為華許作法：他認為「AI技術進步使物價上漲壓力變小但失業率增加」，這是非常好的降息論述，預示華許為理念型，不會等到數據才決策，而是基於其他判斷提前做預防性措施，和過去20年來三任主席不同，金融市場會有一段試應期。

陳茂欽以1987年葛林斯班就任時的措施造成黑色星期一，一天內股價下跌25%大震撼，他認為新主席上任若沒有和市場溝通往往帶來不確定性，加上美國會期中選舉，川普勢必不想變跛腳總統，預期下半年不確定性升高很多，上半年反而穩定。