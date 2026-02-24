玉山金法說會／Unicard今年要破200萬張 拚四年內整體支付達兆元級

玉山金（2884）24日舉行法說會，玉山信用卡去年簽帳金額達6,659億新高，董事長黃男州指出，信用卡整體保持市場前三名，Unicard已發170萬卡，今年應會突破200萬卡，而聯名卡是過去強項仍會持續推展。今年預估信用卡簽帳金額成長10%，玉山數位支付是銀行第一，加上簽帳金融卡，整體支付已經超過七千億，目標三到四年達兆元規模。

黃男州說明，今年起對紅利點數整合，所有紅利點數都變成E POINT，希望未來e.Fingo也一併整合，一點一塊錢，任何折抵包括手續費及借款等費用可直接折抵，對顧客來說簡單易懂。再者，個人信用卡已達一定規模，開始拓展企業信用卡業務。

對於虛擬資產業務，黃男州認為未來金融會是三軌金融，第一軌為實體分行、ATM及信用卡等，現在走向數位金融，一支手機走遍天下。最後，虛擬資產金融包括VASP專法、穩定幣發展將是世界潮流，而金融業會在當中扮演一定角色，主要是銀行體系受到大眾一定信任，此信任關係為金融發展重要基礎，包括穩定幣等，金融業扮演角色有多大，視法律規定及參與後效果而有影響。

玉山金財務長程國榮補充玉山發展虛擬資產三方向：一是穩定幣跨境支付，解決企業跨境支付及國際貿易結算需求，提升企業效率並降低成本。二是區塊鏈應用提供更便捷有效金融服務。三為RWA（現實世界資產）和WEB3發展，透過區塊鏈技術把實體資產代幣化，可在鏈上交易，未來可能是理財商品和相關商機需求所在，目前正積極準備此方面發展。