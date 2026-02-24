快訊

中工經營權之爭白熱化…寶佳加碼持股 最後過戶日前目標拉至25%

玉山金法說會／Unicard今年要破200萬張 拚四年內整體支付達兆元級

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

玉山金（2884）24日舉行法說會，玉山信用卡去年簽帳金額達6,659億新高，董事長黃男州指出，信用卡整體保持市場前三名，Unicard已發170萬卡，今年應會突破200萬卡，而聯名卡是過去強項仍會持續推展。今年預估信用卡簽帳金額成長10%，玉山數位支付是銀行第一，加上簽帳金融卡，整體支付已經超過七千億，目標三到四年達兆元規模。

黃男州說明，今年起對紅利點數整合，所有紅利點數都變成E POINT，希望未來e.Fingo也一併整合，一點一塊錢，任何折抵包括手續費及借款等費用可直接折抵，對顧客來說簡單易懂。再者，個人信用卡已達一定規模，開始拓展企業信用卡業務。

對於虛擬資產業務，黃男州認為未來金融會是三軌金融，第一軌為實體分行、ATM及信用卡等，現在走向數位金融，一支手機走遍天下。最後，虛擬資產金融包括VASP專法、穩定幣發展將是世界潮流，而金融業會在當中扮演一定角色，主要是銀行體系受到大眾一定信任，此信任關係為金融發展重要基礎，包括穩定幣等，金融業扮演角色有多大，視法律規定及參與後效果而有影響。

玉山金財務長程國榮補充玉山發展虛擬資產三方向：一是穩定幣跨境支付，解決企業跨境支付及國際貿易結算需求，提升企業效率並降低成本。二是區塊鏈應用提供更便捷有效金融服務。三為RWA（現實世界資產）和WEB3發展，透過區塊鏈技術把實體資產代幣化，可在鏈上交易，未來可能是理財商品和相關商機需求所在，目前正積極準備此方面發展。

玉山金 黃男州

延伸閱讀

玉山金入選標普全球永續年鑑 評分成績歷年最佳

售票系統暗藏釣魚連結！她搶鄧紫棋演唱會按「下一步」 信用卡慘遭盜刷

台鐵補票不再限現金付費 3月2日開放信用卡、多元支付

獨／這功能注意！他撿「有悠遊卡電子錢包」信用卡 半年狂刷加值333次26萬

相關新聞

李耀卿退休 蕭玉美接掌華南金總經理

華南金控（2880）24日完成總經理交接，原總經理李耀卿正式退休，由蕭玉美接任新總座。李耀卿自2002年加入華南金融集團...

金管會列管39家租賃業！兩波上路時間拍板 首批54件申訴曝光

金管會分三階段將融資租賃業納入《金保法》，第二階段13家金融業轉投資租賃公司將於2026年3月15日上路，第三階段9月1...

黃男州看好房價變化下半年會更明朗 剛性需求的觀察指標在戶數

對於今年房市，玉山金控董事長黃男州今日在法說會前記者會指出，成交量可能仍會下降，至於價格的變化，下半年會更為明朗。其中政...

黃男州：玉山銀今年信用卡簽帳金額以成長10%為目標

對於今年最新的信用卡策略，玉山金控董事長黃男州指出，今年將以簽帳金額成長10%為目標，並且將以最快三年讓年度讓信用卡、金...

玉山金認為美國聯準會上半年不會再降息 下半年降2至3碼

玉山金控總經理陳茂欽今日在玉山金法說會前記者會上指出，美國聯準會降息會落在下半年降息2碼或3碼（1碼是0.25個百分點）...

黃男州：未來銀行業是「三軌金融」 穩定幣玉山銀不會缺席

玉山金控董事長黃男州今日在法說會前記者會上指出，未來銀行業將是「三軌金融」，其中在穩定幣發行上，玉山銀行不會缺席，而且將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。