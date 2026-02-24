快訊

財神來了！大樂透頭獎1億元一人獨得 幸運兒獎落「這縣市」

大安區16坪58年公寓賣6588萬 他嘆都更弄到連老房都住不起

未來1周3波鋒面接連來襲！北、東明率先變天 228連假全台都有雨

玉山金法說會／房市政策下半年若持續偏硬 價格恐出現較大鬆動

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

玉山金（2884）今日召開法說會，展望今年獲利，董事長黃男州表示，併購三商壽後資本額稀釋9％，但預估今年獲利會超過，加上主計總處預估經濟成長率達7.7%、GDP超過一兆美元，國民所得4.4萬美元，因銀行獲利與景氣息息相關，今年應可克服淨值及資本膨脹率，ROE和EPS都希望比去年更高。另預估台灣利率不動，美國降息，整體利差仍擴大挹注銀行獲利。

此外，美國最高法院裁定關稅違憲後出現變數，玉山金總經理陳茂欽分析，對等關稅或122條款直接影響玉山放款495億，占全行放款比例1.9%；其中信用只有234億，占全行放款更僅0.9%，因此可能造成企業決策混亂及不確定性，但對實質經濟和銀行債權影響有限。不過，他示警聯準會新任主席風格和過去20年不同，加上美國期中選舉，下半年不確性將大幅升高。

陳茂欽於法說會釋出對今年整體金融市場觀點，5月以後聯準會新任主席降息可能性高，「不是2碼就是3碼」，對銀行有利，殖利率曲線變成正斜率，利差出現對投資業務有利，但很關心新任主席華許的作法：他認為「AI技術進步使物價上漲壓力變小但失業率增加」，這是非常好的降息論述，預示華許為理念型，不會等到數據才決策，而是基於其他判斷提前做預防性措施，和過去20年來三任主席不同，金融市場會有一段試應期，有如1987年葛林斯潘就任時的措施造成黑色星期一，一天內股價下跌25%大震撼，故新主席上任若沒有和市場溝通往往帶來不確定性，加上美國會期中選舉，川普勢必不想變跛腳總統，預期下半年不確定性升高很多，上半年反而穩定。

房市方面，黃男州指出，去年成交量26萬棟呈量縮格局，價格據清華大學指標僅跌2-3%，符合社會大眾感覺，價格硬，砍價範圍不大，預期上半年此格局應不變，央行第七波管制目前繼續，可能量還會再跌但價不至有太大跌幅，因央行去年底已表達態度，政策應會延續到年中，下半年若政策仍舊相當硬，說不定下半年價格會有較大變動，因為一般若到年底政策不改表示可能會再延續一年，屆時影響更大，若政策大幅放鬆，價格或許有所反彈，整體而言政策仍有最大影響，包括政府對新青安政策的看法。玉山去年房貸成長240億，今年預估成長300億。

玉山金

延伸閱讀

熱錢湧 台幣升破31.5 收在31.462元

川普2.0財經首長新變局 鐵三角：川普、貝森特、華許

華許AI催動降息說 學者搖頭

蔡明彥專欄／低基期科技股 風險可控

相關新聞

金管會列管39家租賃業！兩波上路時間拍板 首批54件申訴曝光

金管會分三階段將融資租賃業納入《金保法》，第二階段13家金融業轉投資租賃公司將於2026年3月15日上路，第三階段9月1...

李耀卿退休 蕭玉美接掌華南金總經理

華南金控（2880）24日完成總經理交接，原總經理李耀卿正式退休，由蕭玉美接任新總座。李耀卿自2002年加入華南金融集團...

黃男州看好房價變化下半年會更明朗 剛性需求的觀察指標在戶數

對於今年房市，玉山金控董事長黃男州今日在法說會前記者會指出，成交量可能仍會下降，至於價格的變化，下半年會更為明朗。其中政...

黃男州：玉山銀今年信用卡簽帳金額以成長10%為目標

對於今年最新的信用卡策略，玉山金控董事長黃男州指出，今年將以簽帳金額成長10%為目標，並且將以最快三年讓年度讓信用卡、金...

玉山金認為美國聯準會上半年不會再降息 下半年降2至3碼

玉山金控總經理陳茂欽今日在玉山金法說會前記者會上指出，美國聯準會降息會落在下半年降息2碼或3碼（1碼是0.25個百分點）...

黃男州：未來銀行業是「三軌金融」 穩定幣玉山銀不會缺席

玉山金控董事長黃男州今日在法說會前記者會上指出，未來銀行業將是「三軌金融」，其中在穩定幣發行上，玉山銀行不會缺席，而且將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。