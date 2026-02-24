合庫年度經理會議登場 個金業務鞏固土建融衍生分戶房貸

合庫銀行於24日舉辦「115年度經理會議」，會議主題為「聚力轉型 躍升未來」，合庫銀行董事長林衍茂、總經理王淑芳與總行一級主管、菁英經理人共同檢視經營成果及策勵未來，凝聚全行向心力，會上並嘉許績優單位經理人及行員，肯定過去一年的努力，並宣達五大策略方向、探討三大中心議題，勉勵同仁攜手同心再創佳績。

合庫金控去年稅後淨利為214.29億元，年成長8.18%，獲利創新高峰。子公司合庫銀行稅後淨利為208.08億元，年成長9.79%。資本適足率與第一類資本比率，已達成國內系統性重要銀行的資本要求。

有鑑於產業發展與國際政經情勢變化多端，本次經理會議特別邀請台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德及合庫金控集團首席經濟學家徐千婷進行專題演講，為經理人分析全球經濟、利匯率趨勢、AI產業發展，以及金融業應用AI技術的動向。孫明德以「2026全球經濟與產業展望」為主題，分享了全球主要國家經濟走勢、歐中產業競爭、日中經貿前景、越泰政經情勢等國際焦點，最後以我國經濟與產業趨勢作為總結，讓經理人即時掌握全球產業與經濟脈動。

徐千婷也以「從AI浪潮到銀行競爭力」為主題分析了AI產業發展概況、台灣在全球AI產業鏈中的角色及銀行業AI應用現況與趨勢，讓經理人們熟悉AI產業動態與銀行業應用發展。

王淑芳於會議中亦逐一就114年度營運回顧、115年度目標挑戰及策略方向進行報告，並提出「重塑穩健放款結構，強化收益風險管理」、「建構跨境金融布局，積極拓展外匯營運」、「聚力理財商機推展，增強資金運用效率」、「深耕數位金融服務，全面防堵金融詐騙」及「恪守公平待客精神，育成人才落實輪調」五大策略方向。

此次會議合庫銀行首長與經理人也聚焦探討三大中心議題：「重塑授信資產結構，推升海外營運量能，奠定永續發展基磐」、「壯大消金財管規模，深化信託服務連結，凝聚全員行銷共識」及「強化科技防詐機制，打造創新金融體驗，厚植專業精實人才」。在財富管理業務方面，合庫將持續關注國際金融市場動態，把握 AI 技術帶來的生產力提升與投資契機，聚焦核心信託商品及持續發展創新信託服務，並延伸連結消金財管業務，同時透過跨業策略合作，擴大信託生態圈的廣度。

在企金業務上，雖受美國關稅政策影響，傳統產業對未來投資與營運趨於保守，但合庫仍將持續拓展新戶、深耕舊戶，適時提供金融協助。個金業務方面，今年將以鞏固本行土建融衍生之整批分戶房貸為主，並以首購族群為拓展主力。

外匯業務方面，聚焦於「擴客源、降成本、增獲利」，專注於開拓新客源與深化現有客戶關係，以擴大業務基礎。此外，因應全球政經情勢變化牽動供應鏈重組，為掌握臺商布局調整契機暨構建亞洲區域版圖，合庫於去年10月27日成立日本東京分行，刻正積極進行新加坡分行籌設工作。未來將持續擴大海外金融服務版圖，發揮通路優勢並串連整合國內外資源，秉持在地深耕之經營理念，以服務臺商為出發點，到落地深耕當地客戶，實現企業永續經營的目標。

隨著科技的快速演進，詐騙手法也日益複雜與猖獗，強化科技防詐機制已成為合庫刻不容緩的議題。除了持續強化科技防詐機制，合庫亦將以「創新金融體驗」為核心，持續深化數位轉型，打造安全、便利、友善之全方位數位金融生態。同時，全面強化資安防護與詐騙防堵，導入ATM人臉防詐系統、灰名單即時通報機制，並於網路銀行與行動銀行新增轉帳戶名查詢功能。透過創新與安全並重，致力為客戶創造嶄新的數位金融價值。

林衍茂也提醒各位經理人主動關心客戶，對於有需要的企業要即時提供協助，搭配信保基金以及政府各項專案措施，幫助其渡過難關。此外，在拓展優質授信、深耕財富管理的同時，更要做好業務的風險控管與瞭解客戶的風險承擔能力，期盼在全體同仁的努力之下，合庫集團獲利再創高峰。