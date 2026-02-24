衝刺經紀市占 群益證聯名大甲鎮瀾宮推「媽祖保庇金」

群益金鼎證券（6005）於2025年正式上線的旗艦級交易APP「群益贏家Pro」，推出後獲投資人高度關注，並搭配下載送「群益發財乖乖」活動，帶動APP上線首周衝上App Store金融類排行榜第三名。

群益金鼎證券近日更攜手大甲鎮瀾宮推出限量聯名「媽祖保庇金」，只要在「群益贏家Pro」上完成指定交易任務，即有機會將象徵祝福與好運的「媽祖保庇金」帶回家。

群益金鼎證券總經理李文柱說，「群益贏家Pro」一推出就廣受投資人好評，不僅介面簡潔美觀吸引年輕族群，更進一步整合加入美股交易功能，包括直覺化行情觀看、多元看盤下單等，協助投資人掌握國際市場動態。

李文柱表示，今年加入大甲鎮瀾宮「媽祖保庇金」的祝福，希望「群益贏家Pro」可以陪伴所有投資人安心投資，平安與財富並行。

限量發行的「媽祖保庇金」以大甲鎮瀾宮媽祖形象結合群益吉祥物「探奇」共同設計，內含象徵好運的50元發財硬幣，並印有「媽祖同行，財路隨行」字樣。

群益金鼎證券由經紀部主管張學菏率領全台分公司督導與經理人，前往大甲鎮瀾宮參拜，一同向媽祖祈福加持，希望群益「媽祖保庇金」這份象徵財富種子的吉祥物，能夠招來好運，「以錢生錢」讓投資人「金」好運、「金」賺錢。

在活動參與方式方面，投資人只要完成三項指定任務之一，即有機會獲得限量「媽祖保庇金」。一、若為2026年證券全新戶，台股交易累積滿100萬元；二、若為2026年複委託全新戶，使用「群益贏家Pro」完成一筆美股交易；三、若為複委託舊戶，則只要「群益贏家Pro」交易美股累積達10萬美元。