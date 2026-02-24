凱基證券力挺年輕世代 熱情支持大專籃球及排球聯賽

體育已成為最能展現年輕世代的潮流語言，凱基證券長期支持運動發展，本次更透過贊助大專最高層級的UBA大專籃球聯賽與UVL大專排球聯賽，陪伴青年學子在運動中展現正能量。

凱基證券為獨家贊助UVL大專排球聯賽的首家金融業者，持續以實際資源展現支持年輕世代發展的決心與行動力，攜手學子打造更具活力與競爭力的運動舞台。

為深化與年輕族群的互動，凱基證券將於UBA及UVL兩場賽事的決賽現場設置互動攤位，除推廣金融理財服務外，只要於現場加入「凱基證券樂活投資人」LINE官方帳號，即可體驗轉盤互動遊戲，有機會獲得精美好禮。

UBA大專籃球聯賽新賽季以「再一次」為精神主軸，象徵不畏失敗、持續挑戰、勇敢突破的態度，同時也呼應凱基證券勇於挑戰與創新的精神，透過實際支持的行動，鼓勵年輕學子面對挫折仍能堅持向前，將每一次歷練化為前進的動能，持續追求更好的自己、創造更多可能。

UBA大專籃球聯賽為全國大專運動聯賽中歷史最悠久、媒體關注度最高、球迷基礎最深厚的賽事，每年吸引超過100所學校、3,500名選手參賽；UVL大專排球聯賽則為國內最高級別的大專排球賽事，每年有超過200支隊伍、4000名選手共襄盛舉。

除大專聯賽外，凱基證券長期支持多項重要運動賽事，包括深受球迷喜愛的2025 WBCQ世界棒球經典賽資格賽、美國最熱門職籃冠軍賽及季後賽，以及2026台日棒球國際交流賽等。

同時，運動文化深植於凱基證券內部，帶動公司運動風氣的發展，公司同仁創設之多元運動社團，如健走、登山、三鐵、羽球、壘球、桌球和瑜珈等，不僅提升員工身心健康，也增進了同事間的凝聚力。凱基證券將持續投入體育推廣與校園連結，與年輕族群一同累積成長的力量，協助新世代投資人迎向「小資金 大未來」的富足人生。