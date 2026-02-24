快訊

未來1周3波鋒面接連來襲！北、東明率先變天 228連假全台都有雨

多頭氣盛台積電期向2000元叩關 台指期夜盤登頂35K

遺產官司雙方唇槍舌戰3小時 張國煒主張「讓沒包袱的人執行遺囑」

凱基證券力挺年輕世代 熱情支持大專籃球及排球聯賽

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

體育已成為最能展現年輕世代的潮流語言，凱基證券長期支持運動發展，本次更透過贊助大專最高層級的UBA大專籃球聯賽與UVL大專排球聯賽，陪伴青年學子在運動中展現正能量。

凱基證券為獨家贊助UVL大專排球聯賽的首家金融業者，持續以實際資源展現支持年輕世代發展的決心與行動力，攜手學子打造更具活力與競爭力的運動舞台。

為深化與年輕族群的互動，凱基證券將於UBA及UVL兩場賽事的決賽現場設置互動攤位，除推廣金融理財服務外，只要於現場加入「凱基證券樂活投資人」LINE官方帳號，即可體驗轉盤互動遊戲，有機會獲得精美好禮。

UBA大專籃球聯賽新賽季以「再一次」為精神主軸，象徵不畏失敗、持續挑戰、勇敢突破的態度，同時也呼應凱基證券勇於挑戰與創新的精神，透過實際支持的行動，鼓勵年輕學子面對挫折仍能堅持向前，將每一次歷練化為前進的動能，持續追求更好的自己、創造更多可能。

UBA大專籃球聯賽為全國大專運動聯賽中歷史最悠久、媒體關注度最高、球迷基礎最深厚的賽事，每年吸引超過100所學校、3,500名選手參賽；UVL大專排球聯賽則為國內最高級別的大專排球賽事，每年有超過200支隊伍、4000名選手共襄盛舉。

除大專聯賽外，凱基證券長期支持多項重要運動賽事，包括深受球迷喜愛的2025 WBCQ世界棒球經典賽資格賽、美國最熱門職籃冠軍賽及季後賽，以及2026台日棒球國際交流賽等。

同時，運動文化深植於凱基證券內部，帶動公司運動風氣的發展，公司同仁創設之多元運動社團，如健走、登山、三鐵、羽球、壘球、桌球和瑜珈等，不僅提升員工身心健康，也增進了同事間的凝聚力。凱基證券將持續投入體育推廣與校園連結，與年輕族群一同累積成長的力量，協助新世代投資人迎向「小資金 大未來」的富足人生。

凱基證

延伸閱讀

籃球／U19籃球聯盟 昔日國中強權求新求變 新民楊皓程轉學快樂打球

登上成功嶺！曾是男大生共同回憶｜台中成功嶺寒訓

大專勞教手冊再加一 勞動部將出版社工專書

凱基證招募校園大使 開跑

相關新聞

金管會列管39家租賃業！兩波上路時間拍板 首批54件申訴曝光

金管會分三階段將融資租賃業納入《金保法》，第二階段13家金融業轉投資租賃公司將於2026年3月15日上路，第三階段9月1...

李耀卿退休 蕭玉美接掌華南金總經理

華南金控（2880）24日完成總經理交接，原總經理李耀卿正式退休，由蕭玉美接任新總座。李耀卿自2002年加入華南金融集團...

黃男州看好房價變化下半年會更明朗 剛性需求的觀察指標在戶數

對於今年房市，玉山金控董事長黃男州今日在法說會前記者會指出，成交量可能仍會下降，至於價格的變化，下半年會更為明朗。其中政...

黃男州：玉山銀今年信用卡簽帳金額以成長10%為目標

對於今年最新的信用卡策略，玉山金控董事長黃男州指出，今年將以簽帳金額成長10%為目標，並且將以最快三年讓年度讓信用卡、金...

玉山金認為美國聯準會上半年不會再降息 下半年降2至3碼

玉山金控總經理陳茂欽今日在玉山金法說會前記者會上指出，美國聯準會降息會落在下半年降息2碼或3碼（1碼是0.25個百分點）...

黃男州：未來銀行業是「三軌金融」 穩定幣玉山銀不會缺席

玉山金控董事長黃男州今日在法說會前記者會上指出，未來銀行業將是「三軌金融」，其中在穩定幣發行上，玉山銀行不會缺席，而且將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。