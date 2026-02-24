快訊

未來1周3波鋒面接連來襲！北、東明率先變天 228連假全台都有雨

多頭氣盛台積電期向2000元叩關 台指期夜盤登頂35K

遺產官司雙方唇槍舌戰3小時 張國煒主張「讓沒包袱的人執行遺囑」

聽新聞
0:00 / 0:00

李耀卿退休 蕭玉美接掌華南金總經理

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
華南金控（2880）24日完成總經理交接，原總經理李耀卿正式退休，由蕭玉美（圖）接任新總座。圖／聯合報系資料照
華南金控（2880）24日完成總經理交接，原總經理李耀卿正式退休，由蕭玉美（圖）接任新總座。圖／聯合報系資料照

華南金控（2880）24日完成總經理交接，原總經理李耀卿正式退休，由蕭玉美接任新總座。李耀卿自2002年加入華南金融集團，歷任多項管理職務，帶領集團獲利持續成長，2025年每股稅後純益(EPS)寫史上新高，並在公司治理及風險管理上表現突出。

新任總經理蕭玉美畢業於美國伊利諾大學財務金融研究所，曾任第一銀行海外分行經理、兆豐金（2886）及兆豐銀副總經理、兆豐金總經理及兆豐票券董事長等職務。

華南金表示，蕭玉美將以豐富管理經驗，帶領集團邁向下一個里程碑。

兆豐金 總經理 華南金控

延伸閱讀

兆豐金新春團拜 董瑞斌勉勵同仁發揮「千里馬」精神、勇攀高峰

0056規模衝破5000億！揭密「攻守兼備」底氣：左手聯電發哥、右手金控雙雄

公股人事搬風！蕭玉美接華南金總座 李耀卿轉任兆豐票券董座

父親股市賠錢卻說還算值得？繼承媽媽的0056及兆豐金…施昇輝：別努力改變家中長者

相關新聞

金管會列管39家租賃業！兩波上路時間拍板 首批54件申訴曝光

金管會分三階段將融資租賃業納入《金保法》，第二階段13家金融業轉投資租賃公司將於2026年3月15日上路，第三階段9月1...

李耀卿退休 蕭玉美接掌華南金總經理

華南金控（2880）24日完成總經理交接，原總經理李耀卿正式退休，由蕭玉美接任新總座。李耀卿自2002年加入華南金融集團...

黃男州看好房價變化下半年會更明朗 剛性需求的觀察指標在戶數

對於今年房市，玉山金控董事長黃男州今日在法說會前記者會指出，成交量可能仍會下降，至於價格的變化，下半年會更為明朗。其中政...

黃男州：玉山銀今年信用卡簽帳金額以成長10%為目標

對於今年最新的信用卡策略，玉山金控董事長黃男州指出，今年將以簽帳金額成長10%為目標，並且將以最快三年讓年度讓信用卡、金...

玉山金認為美國聯準會上半年不會再降息 下半年降2至3碼

玉山金控總經理陳茂欽今日在玉山金法說會前記者會上指出，美國聯準會降息會落在下半年降息2碼或3碼（1碼是0.25個百分點）...

黃男州：未來銀行業是「三軌金融」 穩定幣玉山銀不會缺席

玉山金控董事長黃男州今日在法說會前記者會上指出，未來銀行業將是「三軌金融」，其中在穩定幣發行上，玉山銀行不會缺席，而且將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。