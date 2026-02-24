數存戶不衝量了…去年新增跌破400萬戶寫新低 銀行轉拚什麼？

數位帳戶高速成長時代畫下句點。金管會統計，2025年底全台數位存款帳戶達2,819萬戶，全年僅新增373萬戶，跌破400萬戶大關，寫五年新低。銀行圈直言，在打詐升級、市場飽和雙重影響下，數存市場已由高速擴張轉入降溫期。

回顧近年表現，2021年至2024年每年新增戶數皆逾400萬戶，2024年更達478萬戶；但2025年僅為前一年的78%。同時，年底季增2.9%、年增15%，雙寫史上低點，成長動能明顯轉弱。

銀行局副局長王允中表示，趨緩原因包括部分銀行縮減行銷，以及開戶基期墊高。銀行圈推算，平均每名成年人已擁有近1.4個數位帳戶，市場接近飽和。

不過，實務面更關鍵的變數是「打詐」。今年初有銀行發現詐團冒用民眾憑證資料，透過自然人憑證申辦數存戶，導致警示戶比率攀升，多家銀行一度暫停該開戶管道，新增戶數隨之降溫。

金管會隨後要求銀行搭配他行帳戶驗證、調整交易限額等強化措施，並強調不得因警示戶偏高而限制民眾開戶，而應運用科技強化身分審查與交易監控。

銀行主管坦言，在監理緊盯下，各銀行全面升級驗證與額度控管機制，審核趨嚴勢必壓抑開戶速度。

不過風控已有改善。截至2025年底，數存戶警示戶比率降至0.059%，季減0.002個百分點，顯示強化措施逐步奏效。

從版圖觀察，前五大數存行依序是台新銀460.6萬戶、國泰世華銀317.3萬戶、LINE Bank 229.5萬戶、第一銀217.4萬戶及永豐銀215.7萬戶。

除LINE Bank季增3.4%外，其餘前四大銀行季增幅均低於同業平均，顯示策略已由「衝戶數」轉向「拚變現」。

金融圈指出，前五大銀行市占率降至51%，較五年前下滑14個百分點，後進銀行與純網銀持續分食市場。在打詐成為長期戰役下，數位帳戶競爭重心，正從速度轉向風控與收益的平衡。