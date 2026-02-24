數位存款帳戶2025年達2819萬戶 季增年增同步創新低

金管會統計顯示，截至2025年第4季，合計33家實體銀行加上3家純網銀數位存款帳戶共2819萬2285戶，季增率2.92%、年增率15.24%皆創新低。金管會表示，主要是數位存款帳戶行銷活動減少，加上整體戶數基數已高，致成長率趨緩。

金管會定期公布數位存款帳戶統計，截至去年第4季，全體銀行數位存款合計開戶數共2819萬2285戶，較去年第3季增加79萬9490戶，季增率為2.92%，年增372萬8827戶，年增率15.24%，不管是季增率或年增率皆創歷年新低。

金管會銀行局副局長王允中表示，截至去年底，銀行數位存款警示帳戶占開戶數比率為0.059%，金管會也要求業者加強數位存款帳戶開戶審查，並善加運用科技掌握帳戶使用狀況。

國銀業者指出，如今數位存款帳戶獲客成本相對以前更高，多數業者不再像過去積極投入行銷資源，加上去年以來各家都積極防詐，導致數位存款帳戶增幅趨緩。

金管會說明，近年數存戶行銷活動減少，加上整體戶數基數持續提高，因此讓季增率、年增率相對成長趨緩。

觀察數位存款帳戶數前5大銀行，依序為台新銀行460萬戶、國泰世華銀行317萬戶、連線商業銀行229萬戶、第一銀行217萬戶與永豐銀行215萬戶。

至於台灣3家純網銀發展，連線商業銀行、將來銀行與樂天國際商業銀行帳戶數合計為316萬8460戶，季增13萬1592戶，季增率為4.33%高於全體銀行平均值2.92%。3業者戶數分別為連線銀行229萬戶，將來銀行近55萬戶，以及樂天銀行32萬戶。

數位存款帳戶依身分驗證方式不同，共分3種類型，第1類是透過自然人憑證在線上開立的帳戶，第2類是已開立自行存款帳戶的既有客戶在線上加開的帳戶，第3類為他行存款或信用卡客戶或既有自行信用卡客戶在線上開立的帳戶。