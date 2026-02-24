金管會列管39家租賃業！兩波上路時間拍板 首批54件申訴曝光

金管會分三階段將融資租賃業納入《金保法》，第二階段13家金融業轉投資租賃公司將於2026年3月15日上路，第三階段9月15日接續實施。三階段完成後共39家納管，監理範圍全面成形；首波上路近半年申訴54件、零開罰，制度效果浮現。

第一階段已在2025年9月15日實施，將中租控股（5871）、裕融企業（9941）、和潤企業（6592）、日盛台駿國際租賃（6958）等四大集團旗下13家業者納入，涵蓋自然人分期、應收帳款收買等類銀行業務。該13家市占逾九成，先行納管鎖定市場主體。

金管會24日預告第二階段名單，將13家金融機構轉投資租賃公司納管。這13家中，僅台新大安租賃與中國信託資融承作自然人融資，其餘以企金為主；未來若新增消金業務，也將一併納管。

第三階段則把台北市租賃公會其餘13家會員納入，9月15日生效。三階段推進後，融資租賃業正式比照金融業適用消保規範，補齊過去「類銀行、低監理」的制度落差。

從規模觀察，第一階段13家截至2025年底融資餘額達9,139億元，其中企金4,818億元、占53%，消金4,322億元、占47%。消金比重逼近半數，顯示業務已高度貼近一般民眾，強化消保具迫切性。

成效方面，截至2月6日止申訴54件，26件已結案，其餘28件處理中；評議案件1件屬舊案不受理範圍。爭議以解約糾紛、遞延商品瑕疵為主，如健身房停業衍生分期付款爭議。

目前尚無業者因違反《金保法》遭開罰。林志憲說，納管重點不在處罰，而在建立制度與內控標準，降低消費爭議。