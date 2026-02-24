華南金總經理交接 原兆豐票券董事長蕭玉美接任

快訊

中央社／ 台北24日電

華南金今天舉行新任總經理交接典禮，將由兆豐票券前董事長蕭玉美接任總經理一職。華南金表示，後續將以其豐富的歷練及管理經驗，引領華南金邁向下一個里程碑。

華南金今年2月13日發布重訊，說明將改派蕭玉美為財政部法人董事代表人。兆豐金今天也發布子公司兆豐票券董事異動案，說明董事會通過解任原任董事長蕭玉美，而新任者則是尚未核派。

華南金今天舉行總經理交接典禮，由華南金董事長陳芬蘭進行監交，原任總經理李耀卿正式交接予蕭玉美。

華南金表示，李耀卿於民國91年進入華南金服務，歷任華南銀行風險管理部經理、華南金控風險管理處處長、華南銀行風險管理群暨資訊科技管理群副總經理，並兼任華南國際租賃董事長、華南金創投董事長兼總經理及華南永昌投信代理董事長等職務。

華南金表示，李耀卿任內落實集團各項營運策略，帶領集團獲利持續成長，114年稅後淨利及每股稅後盈餘（EPS）皆創歷史新高，並在公司治理、風險管理及企業社會責任等皆有優異表現。

華南金說明，蕭玉美畢業於美國伊利諾大學厄巴納香檳分校財務金融研究所，歷任第一銀行倫敦分行及紐約分行副理、公館分行及布里斯本分行經理、兆豐金控暨兆豐銀行主任秘書、副總經理、兆豐銀行大眾公司董事長、兆豐金控總經理及兆豐票券董事長等職務，後續將以其豐富的歷練及管理經驗，引領華南金邁向下一個里程碑。

