旺旺友聯推ON-CALL CARE醫療協助服務 打造海外就醫安心網

國人出國旅遊或商務期間，若突遇身體不適，往往因不熟悉當地醫療體系、語言溝通困難及突發醫療費用支出，在身心俱疲之際更添徬徨與不安。為協助保戶即時掌握就醫方向、強化醫療溝通並減輕費用處理壓力，旺旺友聯宣布首度攜手聯合國際救援（UIA），推出「ON-CALL CARE醫療協助服務」，協助解決海外常見的3W問題，陪伴國人安心就醫。

所謂3W，分別為「WHERE TO GO（該去哪裡）」、「WHAT TO SAY（該怎麼說）」以及「WHAT WE SUPPORT（我們提供什麼協助）」。當旅途中出現身體不適症狀時，保戶可透過手機即時連線台灣，由專業護理諮詢人員提供症狀評估、初步衛教與後續處理建議，協助快速釐清是否需要進一步就醫。

若評估須前往醫療院所，服務團隊將依當地實際情況，推薦合適醫院或診所，並在必要時協助安排入院，同時提供與當地醫師的三方通話英語傳譯服務，協助病情說明與診斷溝通，降低語言障礙帶來的風險與誤解。

住院期間，服務團隊亦將主動關懷，協助與當地主治醫師聯繫，掌握治療進度並為後續安排預作準備。若在申根地區旅遊，保戶還可申請醫療費用代墊服務，一通電話即可啟動程序，減輕臨時籌措大筆醫療費用的壓力。

此外，如需醫療轉送返台，當日將由台灣專業醫護人員提供一對一陪同服務，協助現場翻譯、費用單據諮詢及出院交接事宜，降低家屬焦慮與溝通負擔。

旺旺友聯表示，目前與UIA為獨家合作，只要投保旅平險，即可享有ON-CALL CARE國、台、英語線上衛教服務。該服務不需預約、不必登入會員，重視個資與隱私保護，且無使用次數與諮詢時間限制，真正做到隨撥隨接。公司強調，這項服務不只是一通電話，更是一條連結台灣、守護旅人平安回家的安心通道。