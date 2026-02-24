台股飆漲927點創新 新台幣震盪小升收31.461元

快訊

中央社／ 台北24日電
新台幣兌美元僅震盪小升，收盤收在31.461元，微升0.1分。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
新台幣兌美元僅震盪小升，收盤收在31.461元，微升0.1分。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

無畏美國關稅變數、美股下挫，台股今天創新高，吸引熱錢大量湧入，不過投信、壽險美元買盤同步進場，匯價陷入拉鋸，新台幣兌美元僅震盪小升，收盤收在31.461元，微升0.1分，台北及元太外匯市場爆出29.71億美元的巨量。

美國關稅不確定性再起，美股23日全面收黑，道瓊工業指數更重跌821.91點，美元指數應聲走揚。

美國關稅政策生變，台股依舊氣勢如虹，今天在台積電、台達電等權值股領軍下，開高走高，盤中大漲逾千點，最高衝上34786.42點，終場大漲927.56點，收在34700.82點，盤中與收盤指數雙創歷史新高。

台股漲勢銳不可擋，吸引熱錢流入，三大法人今天同步買超，其中外資大買627.33億元，創歷來單日買超第4高金額。

台股強勢攻高，新台幣匯率卻未見猛烈升值，今天以31.45元開盤後一度翻貶，盤中最低為31.495元，隨著台股狂漲，匯價翻揚，但最高僅升抵31.418元，而後因買賣雙方勢均力敵，呈現震盪整理，由於交投火熱，兩大外匯市場合計爆出近30億美元的巨量。

外匯交易員直言，今天外資匯入力道相當強勁，但壽險、投信積極進場敲進美元，雙方你來我往，導致升勢不如預期強勁，匯價續於31.5元關卡附近震盪。

外匯交易員認為，外資大舉買超台股，明天匯入力道應可延續，不過228和平紀念日連假將至，本週應不至於出現足以突破區間的強勁動能，預估續於31.4元至31.65元之間波動。

外匯交易員指出，短線而言，新台幣走勢仍看台股臉色，只要台股繼續上漲，外資匯入就能為新台幣提供支撐，但須提防美國總統川普的高度政策不確定性，如果連假期間發生重大轉折，金融市場也可能風雲變色。

