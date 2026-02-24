合庫銀：籌設新加坡分行 盼擴大海外服務版圖

面對全球供應鏈重組變局，合庫銀今天表示，去年已成立日本東京分行，目前正在積極進行新加坡分行籌設工作，未來將持續擴大海外金融服務版圖；同時在企金業務層面，儘管受美國關稅政策影響，傳統產業對未來投資與營運趨於保守，仍將持續拓展新戶、深耕舊戶。

合庫銀今天舉辦115年度經理會議，合庫銀董事長林衍茂、總經理王淑芳率總行一級主管、菁英經理人，共同檢視經營成果及策勵未來，會中提出5大策略方向，勉勵員工攜手再創佳績。

林衍茂特別提醒，要主動關心客戶，對於有需要的企業要即時提供協助，搭配信保基金與政府專案措施，幫助其渡過難關，另在拓展優質授信、深耕財富管理的同時，更要做好業務的風險控管與了解客戶的風險承擔能力，期盼今年獲利再創高峰。

王淑芳說明，合庫銀今年5大策略方向包括：重塑穩健放款結構，強化收益風險管理；建構跨境金融布局，積極拓展外匯營運；聚力理財商機推展，增強資金運用效率；深耕數位金融服務，全面防堵金融詐騙；以及恪守公平待客精神，育成人才落實輪調等。

合庫銀說明，在財富管理業務方面，將持續關注國際金融市場動態，把握人工智慧（AI）技術帶來的生產力提升與投資契機，聚焦核心信託商品及持續發展創新信託服務，並延伸連結消金財管業務，同時透過跨業策略合作，擴大信託生態圈的廣度。

對於企金與消金業務，合庫銀表示，儘管傳統產業對未來投資與營運趨於保守，但仍將持續拓展新戶、深耕舊戶，適時提供金融協助，且今年個金將以鞏固本行土建融衍生的整批分戶房貸為主，以首購族群為拓展主力。

合庫銀表示，外匯業務方面，將專注於開拓新客源與深化現有客戶關係，以擴大業務基礎，另因應全球政經情勢變化牽動供應鏈重組，將持續擴大海外金融服務版圖，發揮通路優勢並串連整合國內外資源，以服務台商為出發點，到落地深耕當地客戶，實現企業永續經營的目標。

面對詐騙日益猖獗，合庫銀表示，將全面強化資安防護與詐騙防堵，導入ATM人臉防詐系統、灰名單即時通報機制，並於網路銀行與行動銀行新增轉帳戶名查詢功能，透過創新與安全並重，為客戶創造嶄新的數位金融價值。