13家租賃公司新納金保法 金管會統計申訴案件54件1件入評議

金管會今日預告，金管會推金保法納管租賃公司進入第二階段， 13家金融機構轉投資的融資租賃業者將納管，其中金管會法律事務處長林志憲對第一階段的納管情形指出，統計截至2月6日止，有54申訴案，其中26件已結案，另外還有1件申訴中。

原本1月31日的申訴案件有48件，至2月6日，增加6件為54件，林志憲指出，經過與申訴人溝通之後，已有26件結案，目前第一階段納管規模在7160億，納入第二階段納管的放款規模約在7600億，其中45%與個人放款有關，其他為企業放款。

第二階段納管，將從115年3月15日生效，納管的13家業者，包括了永豐金租賃、一銀租賃股份、凱基租賃、台中銀租賃、華南國際租賃、國票金租賃、陽信國際租賃、臺灣企銀國際租賃、板信國際租賃、合作金庫資產管理、台新大安租賃、中國信託資融、聯邦國際租賃，目前主要以台新大安租賃和中信資融有作個人的消金放款業務。