黃男州看好房價變化下半年會更明朗 剛性需求的觀察指標在戶數

對於今年房市，玉山金控董事長黃男州今日在法說會前記者會指出，成交量可能仍會下降，至於價格的變化，下半年會更為明朗。其中政府的管制政策是維持或是改變，對價格影響最重要；至於房市是否仍有剛性需求，黃男州認為，觀察戶數的變化，是最重要的剛性需求指標。

黃男州分析，若以家戶所得收入，房價為平均家戶所得的8至9倍來看，台灣房價的確偏高，例如房價總價雖沒變，但坪數明顯縮小，這顯示單價變高。不過他認為，現在小坪數的剛性需求，也反映人口結構的變化，一方面是少子化，另一方面相較於傳統的大家庭，年輕一代更喜歡單獨居住，致使全國房屋戶數反而增加。所以，要觀察房市的剛性需求，戶數的變動是最重要觀察指標：「倘若戶數下降，那就真的是剛性需求萎縮。」

黃男州表示，去年房市成交量26萬棟，下跌25%，為價跌量縮的格局，展望今年，由於原料等備品成本增加，再加上剛性需求支撐，根據清大房市指標，房價去年跌2%至3%，該格局在今年不會有太大改變，重點仍在於政府政策、央行管制。另外，新青安的政策發展如何，也是後續觀察的重點。若以現狀來看，成交量仍可能會跌，價格則不致跌太多。重點要看下半年，若政府政策仍硬，這時價格才會下來，而且若屆時房市管制政策大幅放鬆，反而價格會反彈，政策也會影響銀行的資金運用。

黃男州指出，玉山放款集中度，都低於市場平均值，目前僅30%左右，去年房貸成長240億，今年估計會成長300億元，成長率在5%左右，若比起今年總放款成長目標10%，房貸成長率僅一半而已。

對於海外布局，黃男州指出，玉山銀行去年海外獲利109億元，成長9.6%，目前玉山銀行有35個營業據點，接下來預計9月開大阪出張所，年底開印度孟買分行，希望今年加拿大多倫多分行申請順利，並讓達拉斯辦事處升格為分行，對此，玉山銀近期將向主管機關提出申請。

黃男州強調，海外布局希望走點，線、面的架構，才能深化且有廣度，也要和母行之間作最好的串連，而在面的串連，例如北美的各分行連結為一個「面」的聚落，再把不同面的聚落，串聯為更大的服務網絡，做更彈性的資金調度、金融服務的提供，也讓台灣的玉山銀行成為亞洲的玉山銀行。