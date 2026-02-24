黃男州：玉山銀今年信用卡簽帳金額以成長10%為目標

對於今年最新的信用卡策略，玉山金控董事長黃男州指出，今年將以簽帳金額成長10%為目標，並且將以最快三年讓年度讓信用卡、金融簽帳卡、行動支付等簽帳金額破兆為目標。

黃男州指出，整個信用卡去年仍維持在前三名，簽帳金額6659億元，整有效卡數市占仍維持在13%，UNIFARD有170萬卡，在今年會突破200萬卡，也是玉山力推的卡，但聯名卡仍為玉山銀的強項，因此仍會持續。另外，對紅利點數的整合，所以，今年1月1日起，都變成玉山E POINT，已整合完，未來也希望整合更多點數進來，1點1元，對客戶也簡單易懂，折抵時不用再想用多少點數來買。

黃男州在記者會上也特別介紹新任的策略長譚宏，他來自麥肯錫，擔任玉山的組織改造顧問，是與玉山結緣的開始，尤其在大個金整合與顧客分群經營方式，譚宏著力甚多，從去年11月加入玉山經營團隊，出任策略長。

譚宏表示，投信與人壽加入金控之後，金控的總資產將超過6兆，為上市金控前五大，玉山金控即將邁入金控2.0，未來有破千萬的客戶，更具跨功能性橫向整合的必要。人壽亦有8千業務員，線下的客戶接觸更有質的飛躍；另外，產品的延伸，產品的版圖更加完整，可助銀行客戶補強資產的完整性，並更有長期的保障。

黃男州認為，個人信用卡已到一定的點，現在企業信用卡是可推動的方向，例如員工出差，現在有企業的信用卡與虛擬卡，直接與客戶電腦系統串連，希望信用卡去年成長8%多，今年應仍會不錯，可成長10%，且玉山數位支付也為銀行第一名，再加上DEBIT卡，支付已超過7000億元，希望在3至4年內，儘快達到破兆目標。

譚宏指出，未來聯名卡與銀行卡並重，同時加強數據的精準行銷，重視發卡之後的獲卡量及協銷，以及客群的擴充，企業卡的擴張，以及人壽合併進來的客戶消費量能的擴充。