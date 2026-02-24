玉山金認為美國聯準會上半年不會再降息 下半年降2至3碼

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
玉山金認為，美國聯準會上半年不會再降息，下半年降2至3碼。記者朱漢崙／攝影
玉山金控總經理陳茂欽今日在玉山金法說會前記者會上指出，美國聯準會降息會落在下半年降息2碼或3碼（1碼是0.25個百分點），上半年不動，反而對銀行獲利更好。另外他認為，AI技術的運用，會壓抑物價上漲，但另一方面失業率增加，這是好的降息論述。

陳茂欽分析美國最新關稅變數對於玉山銀放款風險，目前出口產值裡，2000億美元中有86%是符合232條款的，台灣出口至美國在2025年的金額只有14%受影響，約263億美元。因此產業影響來估算，玉山銀放款若不計入第三個轉出口的影響，若算直接影響，對等關於或122條款影響，只有495億元的放款受影響，占比約1.9%，若扣掉擔保，只有信用的放款則為234億，占比為0.9%，不到1%，相對影響有限。

對於金控旗下人壽、投信未來的產品線，陳茂欽指出，2026年為玉山金2.0的元年，去年二次併購，滿足豐富金控的架構，在壽險與投信加入之後有更多跨售機會，玉山在銀行境內外的跨售，也希望發揮更好的跨售機制。投信資產規模小，人數少，但管理資產規模不小，扮演重要策略性角色，尤其資產再投資，因此，玉山投信將在今年3月推出第三支ETF（指數型股票基金）。

另外，除了對三商美邦人壽在第3季完成併購之外，銀保通路在3月初就會銷售三商保單，陳茂欽進而指出，因為接軌新制時，CSM（合約服務邊際，指保單生效日起預估全期可獲得的利潤）是重點，所以未來產品重點在於房貸壽、利變保單，不要太長期的保單，都是很好的合作方式，若未來合併之後，將進行更細的產品規畫與投資、協銷。

玉山金控 聯準會 Fed 降息

