黃男州：未來銀行業是「三軌金融」 穩定幣玉山銀不會缺席

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
玉山金控董事長黃男州。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
玉山金控董事長黃男州。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

玉山金控董事長黃男州今日在法說會前記者會上指出，未來銀行業將是「三軌金融」，其中在穩定幣發行上，玉山銀行不會缺席，而且將以協助客戶的跨境貿易結算為主。

黃男州認為，國內出口貿易商對於穩定幣的結算需求的確存在，外貿協會曾統計，有5%的台商已接受穩定幣為收付，另外，海外更有10%的台商，其中東南亞台商就有20%是採取穩定幣支付。

黃男州會後受訪時也指出，若玉山銀參與穩定幣的發行，初期會以美元為主，不過也有國內廠商認為台幣穩定幣也有其需求，主要用在國內供應商彼此之間的收付，這就不涉及國際貿易的部分了，只要場景能作大，台幣穩定幣在國內市場也有空間。

黃男州所指的「三軌金融」，一是實體金融，接下來又會走到數位金融，一支手機走遍天下，第三個就是虛擬資產金融，例如，政府通過的虛擬資產法、穩定幣的發展，金融業應該會在其中扮一定角色，因為金融目前的銀行、證券體系受到一定信任。

玉山金控科技長張智星指出，將強化對於區塊鏈的運用以及上雲，財務長程國榮也指出，穩定幣的部分將放在解決國際貿易的結算需求、降低企業資金成本，會透過區塊鏈技術，將實體資產代幣化，作更多鏈上交易來強化理財服務。張智星指出，為強化玉山金控的科技運用，已在金控下成立「科技發展處」，推動金控共用資料庫與雲端的共同平台。

玉山金董事長黃男州表示，未來銀行業是「三軌金融」 穩定幣玉山銀不會缺席。記者朱漢崙／攝影
玉山金董事長黃男州表示，未來銀行業是「三軌金融」 穩定幣玉山銀不會缺席。記者朱漢崙／攝影

黃男州看好房價變化下半年會更明朗 剛性需求的觀察指標在戶數

對於今年房市，玉山金控董事長黃男州今日在法說會前記者會指出，成交量可能仍會下降，至於價格的變化，下半年會更為明朗。其中政...

黃男州：玉山銀今年信用卡簽帳金額以成長10%為目標

對於今年最新的信用卡策略，玉山金控董事長黃男州指出，今年將以簽帳金額成長10%為目標，並且將以最快三年讓年度讓信用卡、金...

玉山金認為美國聯準會上半年不會再降息 下半年降2至3碼

玉山金控總經理陳茂欽今日在玉山金法說會前記者會上指出，美國聯準會降息會落在下半年降息2碼或3碼（1碼是0.25個百分點）...

黃男州：未來銀行業是「三軌金融」 穩定幣玉山銀不會缺席

玉山金控董事長黃男州今日在法說會前記者會上指出，未來銀行業將是「三軌金融」，其中在穩定幣發行上，玉山銀行不會缺席，而且將...

萬事達卡攜手財金公司 擴大導入交易偵測系統、詐欺比率首月下降3成

萬事達卡宣布與財金資訊股份有限公司（財金公司）合作，擴大導入由AI驅動的高風險交易偵測系統（Decision Intel...

關稅協議效益集中半導體 國泰金調查：僅16%認為傳產受惠

國泰金控最新公布2月國民經濟信心調查顯示，儘管整體景氣展望與消費意願回升，但民眾對台美關稅協議帶來的產業影響呈現明顯分化...

