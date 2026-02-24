黃男州：未來銀行業是「三軌金融」 穩定幣玉山銀不會缺席

玉山金控董事長黃男州今日在法說會前記者會上指出，未來銀行業將是「三軌金融」，其中在穩定幣發行上，玉山銀行不會缺席，而且將以協助客戶的跨境貿易結算為主。

黃男州認為，國內出口貿易商對於穩定幣的結算需求的確存在，外貿協會曾統計，有5%的台商已接受穩定幣為收付，另外，海外更有10%的台商，其中東南亞台商就有20%是採取穩定幣支付。

黃男州會後受訪時也指出，若玉山銀參與穩定幣的發行，初期會以美元為主，不過也有國內廠商認為台幣穩定幣也有其需求，主要用在國內供應商彼此之間的收付，這就不涉及國際貿易的部分了，只要場景能作大，台幣穩定幣在國內市場也有空間。

黃男州所指的「三軌金融」，一是實體金融，接下來又會走到數位金融，一支手機走遍天下，第三個就是虛擬資產金融，例如，政府通過的虛擬資產法、穩定幣的發展，金融業應該會在其中扮一定角色，因為金融目前的銀行、證券體系受到一定信任。