產險業新春團拜登場！陳萬祥送上兩大祝福 保險局揭示三大施政重點

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
產險業新春團拜。圖／產險公會提供
產險公會24日舉行新春團拜，多家產險公司高層齊聚一堂，為新年度營運揭開序幕。金管會保險局長王麗惠出席致詞時，提出今年三大施政重點，包括深化創新發展、推動綠色保險及強化普惠金融，同時預告數位身分驗證服務將於今年試辦更多元場景應用，持續提升產險業網路服務的便利性與安全性。 產險公會理事長陳萬祥則是送出2個祝福。

陳萬祥表示 ，產險業成長與整體經濟發展高度正相關。考量各界預測今年台灣經濟成長率約落在3%至4%以上，甚至最新預測到7.71%； 這些數字的變動代表經濟成長是隨著時間與環境而變動，所以很難固定一個數字不變。 但根據過往經驗估計：「每年產險簽單保費大概是經濟成長率再加上2～3%，所以希望今年產險業簽單保費可以成長 5% 到7%！」。

陳萬祥表示，今年除持續對外宣導產險對社會的重要價值，也將加速數位轉型腳步，完善「產險聯盟區塊鏈」機制。例如車險理賠未來可與警政機關合作，串接交通事故資料，透過科技縮短理賠流程、提升效率。此外，近兩年產險業積極接軌國際雙I制度，並推動多項制度改革，包括住宅地震保險新增紅單臨時住宿費10萬元給付、汽車強制險死亡失能保額提高至300萬元、建置旅遊不便險保額通報平台，以及放寬電子商務相關規範等，均有助強化保障與產業體質。

陳萬祥強調，產險業的核心價值在於「保險保障」與「損害防阻」。前者透過事後理賠減輕經濟損失，後者則透過事前風險管理降低事故發生機率，雙軌並行才能真正讓社會安心。他也期盼主管機關持續給予指導與支持，優化產業經營環境。

今日活動包括金管會保險局副局長陳清源、保發中心董事長黃泓智等人均到場與會，場面熱絡。王麗惠表示，面對數位化與淨零轉型趨勢，產險業須持續強化風險管理能力，並運用科技提升服務效率，協助企業與民眾因應多元風險挑戰。

根據產險公會統計，114年除火險、汽車強制責任險、電動二輪車強制責任險、信用保險及天災險等簽單保費略為年減外，其餘險種均呈年增，帶動全年整體簽單保費達新台幣2,856.01億元，創下歷史新高，較113年成長5.66%，顯示產險保障需求穩健提升。

最後陳萬祥則送出2個祝福： 一、祝福台灣可以「天上風調雨順、地下地牛穩定」，二、祝福天地之間的客戶可以「災禍通通退散、大家平平安安」。

