富邦金控連續10年入選標普全球永續年鑑 2026年名列全球保險業前5%

富邦金控（2881）永續表現再獲國際肯定！國際永續評比機構標普全球(S&P Global)於2月18日公布2026年永續年鑑(The Sustainability Yearbook 2026)，富邦金控名列保險產業別全球前5%，且已連續10年入選永續年鑑，展現富邦深耕永續領域的成果。

2026年永續年鑑共有超過9,200家企業參與評選，最終僅由來自59個產業、848家企業入列，成員名單係依企業在標普全球舉辦之2025年企業永續發展評估（CSA）得分進行評選，反應入選企業在其所屬產業的優異永續表現。自2017年起，富邦金控連續10年榮登永續年鑑企業名單，今年一月更獲得標普全球頒發「連續10年參與CSA問卷」數位徽章，表彰富邦追求永續資訊透明度和精進永續作為的努力和堅持。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控不僅在永續領域始終接軌國際標準，更已連續17年穩踞台灣金控業每股盈餘獲利王，證明永續發展和企業獲利相輔相成，重視永續發展的企業更能夠提前布局、穩健前行。身為台灣指標型的金融機構，富邦金控不視永續為成本，而是為了未來的預先投資，讓企業具有韌性和包容力，儲備長期的全球競爭力。

富邦金控自2021年重新擘劃低碳、數位、激勵、影響四大永續策略，並設定至2030年的中長期目標，持續追蹤各項量化指標的達成情形，並滾動式優化指標，以務實態度發揮永續行動力。特別是備受關注的「低碳」策略，富邦金控及子公司全力支持台灣產業永續轉型，2025年綠色金融實績數已突破新台幣2.7兆元，並調升2030年綠色金融目標，由新台幣2.9兆元提高至3.2兆元，同時，在2025年提出更積極的脫碳時程，目標於2030年底前全面退出燃料煤相關產業，2040年底前全面退出非典型油氣產業之投資與承保業務(若已提出巴黎協定目標一致之減碳轉型計劃等條件者除外)，攜手產業永續轉型。

此外，富邦金控也期許透過自身影響力，帶動產業邁向低碳轉型，除持續辦理減碳工作坊與客戶議合之外，每年亦舉辦供應商ESG交流會、教育訓練、評鑑及議合，2025年更首度發起「富邦供應商永續夥伴行動宣言」，透過多元管道與產業一同實現共好，以大帶小，打造低碳永續價值鏈。

富邦金控也以「Run For Green®」為號召，結合四大馬拉松賽事，2025年已超前達成種下十萬棵樹的目標。此外，為了提升氣候意識和推廣教育，富邦金控在2025年創新碳權運用範疇，不僅用於抵換馬拉松賽事的碳排放，更提供給來台參與臺大淨零科技競賽之國際團隊，用以抵換飛行哩程所產生的碳排放，以行動力倡永續理念。

富邦金控迄今已連續8年入選道瓊領先指數「世界指數」成分股，並連續9年入選道瓊領先指數「新興市場指數」成分股，也連續2年獲選《時代雜誌(TIME)》「全球500大永續企業」，2025年更名列全球跨產業第32名、於全球金融業名列第四。未來，富邦金控將持續力行永續，發揮金融正向力量，共創具有韌性和包容力的永續新社會。