王道銀行推「額度回復型信貸」 貸款年利率最低2.25%起

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
王道銀行。圖／王道銀行提供
王道銀行（O-Bank）（2897）24日起推出「額度回復型信用貸款」，主要特色是將個人信用貸款所累計的已償還本金金額，可轉換為個人可再申請動撥的額度，貸款人申請動撥即能取得該筆資金，還可享與先前已償還信用貸款相同的貸款年利率，還款期限最長7年，滿足消費者在個人理財備援金的需求。

王道銀行表示，有別於一般信貸，新推出的「額度回復型信貸」，讓消費者在面臨急迫性或有新的資金需求時，無須額外新申辦其他信貸，透過該筆額度回復型信貸即可動撥資金，即時舒緩資金籌措壓力。

王道銀行也指出，自即日起凡成功申請王道銀行額度回復型信貸，且自首次撥貸後連續正常還款達14個月以上的客戶，無須再次提供個人財力證明等資料，透過王道銀行APP或網路銀行申請動撥，經系統自動審核後即可取得資金；於申請動撥當下，累計個人已還本金且尚未動撥的資金額度，即為當次最高可動撥之額度，貸款年利率與原利率相同，最低可低至2.25%起。

在還款期限方面，單筆動撥金額在新台幣5萬元（含）至新台幣10萬元（含）之間，還款期限最長為3年；單筆動撥金額超過10萬元至20萬元（含）之間，還款期限最長為5年；單筆動撥金額超過20萬元以上，還款期限最長則可達7年，且無申請動撥次數限制，讓消費者可視其理財規劃與需求，妥適配置個人資金並獲取最佳理財效益。

此外，王道銀行額度回復型信貸也適用於負債整合減壓信貸、優質客群信貸、女性專屬信貸等特定專案；除申辦各信貸專案所需開辦費外，後續每次申請動撥皆不再收取開辦費，僅收取動撥費新台幣3,000元。

