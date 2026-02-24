兆豐金入選標普全球永續年鑑前1%企業 創歷年最佳紀錄

全球最具指標性之ESG評比－標普全球（S&P Global）日前公布《2026永續年鑑》（The Sustainability Yearbook 2026），兆豐金（2886）以卓越永續實績名列《2026永續年鑑》前1%（TOP 1%）的榮譽肯定，展現集團在永續推動成果與國際競爭力。

《2026永續年鑑》針對2025年參加企業永續發展評估（CSA）之全球近8,000家企業，在治理與經濟、環境與社會（ESG）三大面向進行評選，在每個產業別內，列出全球前1%、前5%、前10%、產業最佳進步（Industry Mover）及前15%等五大分類，今年有近80家台灣企業入選，顯示台灣企業在ESG領域的優異表現已獲國際關注。

其中，兆豐金控在三大面向對應指標中，「透明度和報告」、「重大性」、「企業誠信」、「政策影響力」、「永續金融」、「人權」、「金融包容性」、「客戶承諾」、「隱私權保護」及「推動永續發展」等分數皆獲得滿分，ESG推動成果備受肯定。

在治理與經濟方面，兆豐金控於2024年底提升永續發展委員會至董事會轄下功能性委員會，由董事長擔任主任委員、半數以上委員為獨立董事，以確保 ESG 政策由上而下落實，強化永續治理的監督與決策。此外，兆豐金也參與金管會「永續金融先行者聯盟」，擔任「跨部門諮詢工作群」召集人，協助金融業者了解政府推動的淨零政策，引導金融業資金流向支持型經濟活動及關鍵戰略產業等，並透過舉辦投融資實務研討會，搭建政府、產業及同業間交流與溝通，以深化金融業對淨零政策助力。

在環境方面，兆豐金持續對齊各項環境永續相關國際標準，導入多項ISO管理系統及國際倡議，包括推動SBT科學基礎減碳目標、加入CDP Capital Markets Signatory會員等，以期引進國際倡議組織資源，協助子公司推動投融資客戶議合，鼓勵客戶承諾訂定減碳目標及行動計畫，發揮金融影響力促進產業低碳轉型。此外，兆豐金控「2024年氣候暨自然環境報告書」與國際最新標準接軌，參考自然相關財務揭露（TNFD）及國際財務報導準則第S2號「氣候相關揭露」（IFRS S2）框架，榮獲台灣檢驗科技（SGS）最高等級「TCFD績效評核–（Pioneer）標竿者」認證，公開透明揭露氣候與自然風險管理資訊。

在社會方面，兆豐金每年定期辦理集團人權盡職調查，調查對象涵蓋商業及供應商夥伴，持續落實人權議題鑑別與管理，致力於打造多元及平等的友善職場，並持續提供員工發展訓練專案；在普惠金融方面，兆豐金融集團舉辦多場金融及數位素養講座，對象包括高齡族群和小型企業及社區等，透過介紹適合相關族群的金融商品與知識，實現金融包容性、促進社會福祉等永續發展目標。

兆豐金持續以發揮正向影響、引領永續發展為使命，在集團從事各項營運活動中，秉持「尊重包容、專業信賴、誠信當責」價值，深化對環境、社會、投資人及客戶的永續承諾，形塑企業永續文化，接軌國際永續趨勢，逐步向成為「亞太金融業永續典範」願景邁進。