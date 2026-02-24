玉山金法說會／獲利再創新猷 拓展投信、壽險版圖開創2.0新紀元

玉山金控（2884）24日召開法人說明會，玉山金控2025年自結淨收益917.7億元，稅後淨利成長31.2%達342.9億元，獲利表現強勁創新高。每股稅後盈餘(EPS)2.12元、股東權益報酬率(ROE)13.04%、資產報酬率(ROA)0.80%。各子公司表現良好，玉山銀行稅後淨利327.4億元，成長33.3%，玉山證券淨利26.1億元，成長19.9%、玉山創投淨利1.2億元、玉山投信淨利1.9億元，銀行與證券獲利刷新歷史紀錄。

玉山金控2026年1月稅後獲利40.2億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加32.9％，EPS為0.25元。主要子公司玉山銀行1月稅後獲利34億元，較去年同期增加10.7％；玉山證券4.6億元；玉山創投3.3億元；玉山投信0.3億元。

玉山金控全年淨手續費收入315.6億元，年增12.1%，玉山銀行高端客群經營有成，財富管理淨手續費收入154.4億元，年增14.3%，皆創歷年最高紀錄，銀行保險手續費收入成長23.2%，連續五年雙位數成長。信用卡淨手續費收入84.8億元，年成長8.5%，簽帳金額6,659億元，均創新高。玉山銀行、證券、投信領先開辦亞洲資產管理中心高雄專區業務，銀行提供20項媲美香港、新加坡等國際金融中心的產品與服務，目前已引進3檔專屬私募基金，並提供指定購買交易、金融資產融資等多元服務模式。2026年將拓展私募市場產品線及家族辦公室業務，串聯台港星三地私銀平台，提供一站式跨境金融服務。

玉山銀行存、放款穩健成長，憑藉資金成本管理與放款利率結構優化，淨利息收入較去年成長21.2%。總存款年增量第二，外幣存款年增量第一；總放款年成長12.9%，另受惠國內出口動能強勁及海外平台布局完整，企業放款及個人放款分別成長18.1%、7.6%，中小企業放款成長11.8%。資產品質方面，逾期放款比率(NPL)為0.15%，備抵呆帳覆蓋率826%，維持優異風險控管。

海外布局方面，玉山銀行全年海外分、子行獲利成長9.5%，海外獲利占銀行整體26.4%，發揮全方位海內外布局與資源整合優勢，推升跨境業務成長。2025年底玉山銀行在海外11個國家地區共有35個據點，2026年將持續壯大海外經營、深化跨境整合，將於日本大阪、印度孟買、加拿大多倫多等地完成新營業據點籌設，串聯玉山銀行國際金融版圖，提供顧客國際化的便捷金融服務。

玉山銀行於2024年8月以「Proxy Income財力評估模型」獲准為首家辦理「輕量金融監理沙盒」的金融創新銀行，讓無固定薪資證明的顧客有機會申辦信貸，並於2025年底獲核准正式開辦，今年第1季將擴大適用客群，透過科學化風控與智能決策，促進普惠金融發展。此外，玉山銀行亦領先同業於一月完成存放款、顧客資料與分行核心系統備援至境外公有雲，強化營運韌性與顧客權益保障。

玉山金控持續壯大金融版圖，自2025年7月收購保德信投信股權並更名為玉山投信後，迅速發揮整合綜效，投信獲利年成長突破20%創近年紀錄。壽險版圖方面，玉山金控股東臨時會於2026年1月23日經超過85%出席股東支持通過合意併購三商美邦人壽，待主管機關核准生效後，玉山金控資產規模將由4.5兆元躍升至6.1兆元，躋身台灣上市前五大金控，完備「銀行、保險、證券」三大業務獲利引擎。未來三商壽將更名為「玉山人壽」，代表玉山金控的品牌承諾，並透過子公司間整合行銷、人才交流、資訊串聯以發揮綜效，為顧客與股東創造長期價值。

2025年玉山金控於國內外重要獎項評鑑屢創佳績，全年共獲得184項獎項，包含75項國際榮譽與109項國內獎項，範疇涵蓋永續發展、業務表現、AI與數位創新、顧客體驗及人才培育等多元面向，創下金控成立以來最佳紀錄，全面展現領航海內外市場的堅實影響力。玉山金控連續4年榮獲MSCI「摩根史坦利ESG領導者指數」AAA評等，且獲國際知名財經媒體《The Asset》頒發「企業永續領袖獎」最高級別「玉璽獎」，是亞洲唯一獲此殊榮的金融機構。2025年玉山金控連續四年參與聯合國氣候峰會(COP)，並受邀擔任自然投資聯盟（Nature Investment Coalition, NIC）亞洲區主席，展現亞洲金融業的區域影響力與責任。玉山銀行蟬聯5年《富比士Forbes》「台灣最佳銀行」，並於2025年榮獲《Retail Banker International》「年度最佳數位銀行獎」、《Euromoney》「台灣最佳顧客體驗獎」及《IDC》「亞太區智能銀行領導者」等大獎肯定，持續引領金融產業發展，穩步邁向亞洲標竿。