奧丁丁跨境匯款「OwlPay Cash」進軍美國匯款業務 衝10億美元交易量

區塊鏈科技金融業者奧丁丁集團（OwlTing Group）推跨境匯款App「OwlPay Cash」正式亮相。目前已提交平台審查，通過核准流程後，可於美國Apple App Store 與Google Play開放下載，進軍美國匯款業務市場。

OwlPay Cash 首波服務範圍包含墨西哥、印度、哥倫比亞、秘魯與阿根廷等五大高需求匯款路徑，隨後計畫逐步擴展至全球共26個主要區域。以Visa Direct技術，該服務支援以當地貨幣直接匯入收款人指定銀行帳戶。同時，OwlPay Cash透過數位技術直接串聯支付網絡，以一站式解決方案大幅省下跨國匯款的等待時間與手續費。

OwlPay Cash專為全球資金往來最頻繁的匯款市場量身打造。目前由美國匯往首波五大市場的年匯款總額逾1,000 億美元，奧丁丁預估，若能取得1%市占率，年交易規模可望達到10億美元。上述市場的跨境匯款多為支助家計所需，匯款頻率高且固定，隨著用戶規模穩定，可望將這些高頻需求轉化為穩定且可預測的常態性交易量。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，匯款市場規模龐大且需求規律，但在結構上卻長期缺乏效率。憑藉可規模化的數位基礎建設，希望切入高達2,300億美元的龐大匯款商機，將企業級匯價優惠回饋給一般用戶。

奧丁丁估計，全美約有520萬名精通數位科技的印度裔族群，OwlPay Cash串接當地的即時支付網絡與央行的結算系統，讓美印匯款走廊可實現近乎即時的結算效率，數秒內即可匯達收款人。

在美墨西哥裔居民預估1,100萬名，2024年美國對墨西哥的匯款估計達625億美元，占該國GDP逾3.5%，OwlPay Cash當日到帳服務通常可在三小時內完成結算。來自美國匯款是拉丁美洲（哥倫比亞、秘魯、阿根廷）地區的經濟命脈，分占哥倫比亞匯款總額的53%、秘魯的42% 以及阿根廷的27%，OwlPay Cash透過提供當日或隔日到帳服務，縮短匯款等待期。