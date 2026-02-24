快訊

宜蘭近海規模5.6地震2縣市收國家警報 氣象署：去年東部海域規模7餘震

台股站穩34,700點大關！五天狂飆2,917點、台積電再創天價

Gemini超調皮！他請AI整理YouTube網址竟被「瑞克搖」 遭識破還裝無辜

響應陽光法案 土地銀行辦理財產申報抽籤

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

土地銀行於10日公開辦理114年度公職人員財產申報實質審查抽籤會議，由土地銀行副總經理程佩瑜主持、政風處處長陳柏屹擔任監察員，確保抽籤作業公平、公正、公開，落實陽光法案精神，總計抽出48人進行實質審查，其中1人須作前後年度財產比對。

陽光是最佳的防腐劑，我國自82年實施「公職人員財產申報法」作為陽光法案先鋒，而土地銀行身為百分百國營銀行，每年皆依循法規要求辦理財產申報實質審查抽籤會議。

114年度土地銀行適用「公職人員財產申報法」之申報人數為476人，依主管機關財政部政風處規範，土地銀行按10％比率抽出48人進行實質審查，再以2％比率自中籤人員中出1人辦理前後年度財產資料比對，抽籤過程皆同步以視訊供申報義務人觀看，確保程序公開透明。

為減輕申報義務人負擔，土地銀行亦實施財產申報授權機制，以走動式桌邊服務及受理電話諮詢等方式協助作業，目前財產申報授權比例已達100％，未來將朝零裁罰目標邁進，展現誠信經營理念及樹立清廉形象，實踐陽光法案精神。

土地銀行政風處表示，土地銀行身為百分百國營銀行，每年皆配合國家政策，考量近年不少詐騙案受害人屬於年輕族群，114年與志工團體共同舉辦「曙光詐現」電影首映會，並在國立苗栗高中、埔里基督教醫院、土地銀行羽球夏令營及2025年台北國際金融博覽會等活動接連宣導反貪倡廉及防詐意識，協助推動全民反貪教育。

土地銀行 財產申報

延伸閱讀

第一金、臺灣金等七家新春團拜 金融業看2026年景氣樂觀向上

開工迎財神 土銀董事長何英明：今年將申辦高資產業務 期許再創佳績

春節限定「刮刮樂夜市」業者年節吸金入袋客人盼財神求財

公股人事搬風！蕭玉美接華南金總座 李耀卿轉任兆豐票券董座

相關新聞

中工寶佳翻臉開戰！中工曝掌握股價劇烈波動關鍵事證 下午按鈴申告

中工（2515）和寶佳翻臉開戰，中工24日以「寶佳勞退弊案是否再現？！揭開股價劇烈波動背後黑幕」，發出採訪通知，表示中工...

關稅協議效益集中半導體 國泰金調查：僅16%認為傳產受惠

國泰金控最新公布2月國民經濟信心調查顯示，儘管整體景氣展望與消費意願回升，但民眾對台美關稅協議帶來的產業影響呈現明顯分化...

萬事達卡攜手財金公司 擴大導入交易偵測系統、詐欺比率首月下降3成

萬事達卡宣布與財金資訊股份有限公司（財金公司）合作，擴大導入由AI驅動的高風險交易偵測系統（Decision Intel...

國泰金2月國民經濟信心調查：景氣展望回溫、股市大漲後樂觀情緒降溫

國泰金控今年2月份國民經濟信心調查結果出爐，調查顯示民眾對景氣展望樂觀指數和消費意願回升，逾6成民眾預期今年經濟成長率高...

台新新光金入選標普全球永續年鑑 三連霸銀行產業別全球 Top 1%

新年伊始，台新新光金控永續表現再創高峰，在高度競爭、門檻極高的國際永續評比舞台上，再次寫下台灣金融史的新頁。深具國際權威...

台新新光金打造友善職場 徵才7,500人

台新新光金控將持續朝向氣候行動、金融共榮、永續賦能三大面向推動永續。除此之外，台新新光金控與旗下各子公司亦積極招手多元人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。