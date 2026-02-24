快訊

萬事達卡攜手財金公司 擴大導入交易偵測系統、詐欺比率首月下降3成

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文頒發「年度最佳詐欺防制平台」獎項予財金公司總經理陳斌。圖／萬事達卡
萬事達卡宣布與財金資訊股份有限公司（財金公司）合作，擴大導入由AI驅動的高風險交易偵測系統（Decision Intelligence），協助金融機構強化防護技術，提升台灣金融交易安全。萬事達卡也指出，台灣的合作銀行夥伴表示，啟用首月即發揮顯著成效，詐欺比率下降3成以上。

財金公司具備完整的跨銀行金融服務系統，透過財金公司Direct Services Access （DSA）平台，能大幅降低銀行自行建置與串接技術的複雜度，並縮短導入時程。臺灣銀行為首家導入的金融機構，並於今年2月正式上線。

目前在亞太地區已有超過460家銀行導入Decision Intelligence，台灣則已有10家銀行採用此技術。台灣的合作銀行夥伴表示，在導入Decision Intelligence並與萬事達卡顧問團隊合作後，透過系統提供的即時風險分數建立更精準的防詐規則，於啟用首月即發揮顯著成效，詐欺比率下降3成以上。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，萬事達卡自2018年以來已投資近110億美元於網絡安全創新，持續透過AI等先進技術建構全球領先的金融交易安全防護網絡。根據萬事達卡數據顯示，2022年至2024年萬事達卡透過AI技術已成功協助全球金融體系阻擋超過479億美元的詐欺損失。

陳懿文指出，此次與財金公司合作擴大導入Decision Intelligence解決方案，就是希望借助財金公司的平台串接優勢，成立專業團隊協助公股銀行夥伴更快導入相關服務，強化防詐量能以彰顯金融體系的示範角色；未來萬事達卡將持續透過財金公司平台，將Decision Intelligence服務拓展至更多金融機構，共同提升台灣金融交易安全。

萬事達卡由AI驅動的高風險交易偵測系統（Decision Intelligence）提供全面性的決策支援與詐欺偵測服務，每年協助全球銀行安全評估與核准超過1,430億筆交易。透過人工智慧模型的高效演算能力，Decision Intelligence能根據萬事達卡資料庫進行大數據即時分析交易行為與風險特徵，於交易發生當下提供精準的風險判斷，即時通報並攔阻可疑交易行為，協助銀行提升信用卡盜刷偵測精準度，同時降低誤判率以及消費者被盜刷的風險。

臺灣銀行 詐欺

