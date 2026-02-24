台新Richart出招！新戶優利活儲額度三倍跳 青年再享LINE Pay 5%回饋

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

迎接開工及開學季，正是重新規劃理財藍圖的最佳時機。數位銀行領導品牌台新Richart開春推出「年後存錢大禮包」，宣布自2026年3月2日起，新戶新臺幣優利活儲方案全面升級，原本10萬元內享3.5%優利，一口氣放大至30萬元內享3.5%優利，等於優利額度「三倍跳」，以「額度放大，優利不變」的設計，協助用戶穩健累積資產。

台新銀行表示．Richart直接把新戶3.5%的優利額度放大到30萬元，就是希望讓用戶不用做複雜選擇，也能把錢放在最有效率的位置。以新方案試算，若新戶將30萬元存滿優利子帳戶，每月利息最高可達約892元，相較原本10萬元額度利息「三倍跳」，讓小資族不論是存放薪資、年終獎金，或作為緊急預備金與短期資金停泊工具，都能兼顧收益與流動性。活儲資金可隨時動用，同時享有3.5%優利，理財彈性與效益一次到位。

針對剛開學的學生族群，台新Richart同步推出18–25歲「青年專屬方案」，即日起於開戶流程中輸入專屬代碼「MD2026」，申辦Richart簽帳金融卡並於LINE Pay綁定，符合資格即可享LINE Pay消費扣款最高5%現金回饋；搭配新臺幣活儲最高3.5%優利，以及每月各5次跨行轉帳、提款免手續費優惠，讓年輕族群不只能「錢存得快」，還能「生活消費筆筆省」。

台新銀行指出，從孩童的第一桶紅包金、學生的生活費管理，到青年族群的第一筆創業或留學基金，Richart持續以簡單、透明且高效率的數位金融服務，陪伴用戶在人生各階段穩健成長，未來台新Richart將以市場領先的產品權益與優質數位體驗，成為用戶理財路上值得信賴的智慧好夥伴。

