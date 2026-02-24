產險龍頭去年業績靚 元月動能不減

國內兩大產險龍頭富邦產和國泰產2025年獲利均創歷史新高；今年元月動能延續，富邦產元月稅後純益13.1億元，創下歷年同期次高紀錄；國泰產險元月稅後純益3.3億元，簽單保費40.3億元，年成長5%。

富邦產元月加計FVOCI股票處分損益後，調整後獲利為14.0億元，主要來自穩健承保利潤表現及投資收益貢獻。接軌IFRS 17對產險承保面獲利影響不顯著，係因產險多屬短年期業務。投資方面，金融資產取消覆蓋法，部分金融資產重新指定為FVOCI會計科目，惟富邦產險相關調整有限，對損益影響不大。接軌IFRS 17後，富邦產險資本仍維持穩健。

國泰產險元月簽單保費持續成長、獲利穩健，1月簽單保費40.3億元，年成長5%，車險及健傷險簽單保費分別年成長15%及23%，優於市場表現；風險管理方面，秉持質量並重、重視各類風險評估，各險商品損失率穩定良好；財務投資方面，投資團隊面對近期市況波動可能加劇，動態調整投資布局，以兼顧投資獲利與風險控管。除持續精進業務布局與商品競爭力外，國泰產險亦積極發展AI技術，涵蓋風險預測、理賠服務等，深化與客戶的長期連結。