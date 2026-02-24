關稅協議效益集中半導體 國泰金調查：僅16%認為傳產受惠

國泰金控最新公布2月國民經濟信心調查顯示，儘管整體景氣展望與消費意願回升，但民眾對台美關稅協議帶來的產業影響呈現明顯分化。調查指出，48%民眾認為關稅協議對台灣經濟成長與股市皆有正面影響，但若進一步觀察產業別受惠情況，半導體與傳統產業的落差相當明顯。

根據調查結果，41%民眾認為協議有助提升半導體產業國際競爭力，為各產業中最高；相較之下，僅16%認為有助提升傳統產業國際競爭力。另有19%民眾擔憂，協議可能導致部分產業外移與就業機會減少。顯示在AI與高科技題材帶動下，民眾普遍將政策紅利與科技產業連結，但對傳統產業受惠程度看法保守。

至於對股市的影響，30%民眾預期台股將有500至1000點的部分推升效果，另有27%認為僅小幅推升0至500點，反映市場雖偏向正面，但樂觀幅度有限。

值得注意的是，民眾投資態度轉趨謹慎。調查顯示，台股樂觀指數下滑至31.5，風險偏好指數雖回升至25.4，但整體情緒較前期收斂，顯示漲多後觀望氣氛升溫。

根據調查，民眾對關稅協議帶動總體經濟與股市抱持審慎樂觀，但產業受惠想像明顯集中於半導體等高科技領域，傳統產業被視為受益有限，反映出產業界對關稅協議的兩樣情。