國泰金2月國民經濟信心調查：景氣展望回溫、股市大漲後樂觀情緒降溫

國泰金控今年2月份國民經濟信心調查結果出爐，調查顯示民眾對景氣展望樂觀指數和消費意願回升，逾6成民眾預期今年經濟成長率高於3％、過半數民眾預期通膨高於2％，在台股明顯走揚、波動加大後，民眾對於股市樂觀情緒下降、風險偏好指數續揚，顯示在股市大漲後轉趨謹慎。

國發會最新公布的12月景氣對策信號轉呈紅燈，領先及同時指標持續上升，反映景氣仍呈穩健成長。本月調查顯示，景氣現況樂觀指數上升至12.3，展望樂觀指數回升至4.4。大額消費意願指數上升至14.2，耐久財消費意願指數回升至-7.6。

主計總處於2025年11月28日預估台灣2026年經濟成長率3.54%，通貨膨脹率1.61%。2月調查結果顯示，民眾對於2026年經濟成長率的平均預期值為3.16%，有61%的民眾認為2026年經濟成長率會高於3%；而民眾對於2026年平均通膨預期值為2.19%，有54%的民眾認為2026年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2026年的經濟成長預估略偏保守，對於通膨預期則依舊較高。

股市方面，市場對於AI前景樂觀看待，且台積電（2330）財報及展望大幅優於預期，加上台灣對等關稅下降至15%，台灣股市1月明顯走揚，但波動加大。調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數下降至31.5，風險偏好指數上升至25.4，顯示股市大漲後，民眾看法轉趨謹慎。

針對2026台美關稅協議對台灣GDP與股市影響調查，48%民眾認為關稅協議對GDP與股市皆有正面影響；其次有13%民眾預期對GDP有負面影響，但對股市有正面影響；另有13%民眾覺得對GDP與股市皆有負面影響。其中針對台股指數影響的大小，調查結果顯示：30%的民眾認為有部分推升效果，介於500至1,000 (不含) 點，其次有27%民眾認為有小幅推升效果，介於0至500 (不含) 點。

針對目前協議對台灣最有可能產生的影響，調查結果顯示，41%的民眾認為有助提升半導體產業國際競爭力，另有16%民眾認為有助提升傳統產業國際競爭力，但有19%民眾擔憂造成部分產業外移及就業機會變少。