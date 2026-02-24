中工寶佳翻臉開戰！中工曝掌握股價劇烈波動關鍵事證 下午按鈴申告

中工（2515）和寶佳翻臉開戰，中工24日以「寶佳勞退弊案是否再現？！揭開股價劇烈波動背後黑幕」，發出採訪通知，表示中工已掌握關鍵事證，將於記者會後，到台北地檢署提告「內線交易」。

中工表示，針對近期中工股價異常劇烈波動、成交量暴增13倍之離奇現象，該公司經過縝密蒐證，已掌握特定人涉嫌利用資訊不對稱進行非法交易之關鍵事證。

為維護16萬名股東權益，中工經營團隊決心採取法律行動，將於記者會公開說明「異常交易」真相，會後隨即前往台北地檢署正式按鈴申告，展現打擊不法、絕不妥協之決心。

寶佳集團於去年下半年大舉收購中工股權，中工發出聲明指寶佳動作為禿鷹式掠奪後，寶佳公開明確表示，意圖為「併購」與「控制經營權」，雙方展開經營權大戰。

不過後來中工發布重大訊息，宣布釋出一席董事給寶佳集團，由華建（2530）董事長鄭斯聰出任，外界解讀雙方從敵對，轉為尋求良性互動和解。

但事隔不久，中工發布訊息，指鄭斯聰突然請辭董事，雙方關係再陷迷霧。今天中工宣布由董事長周志明及總經理蘇麗梅率一級主管出席記者會，並將於會後按鈴申告，顯示雙方正式翻臉開戰。