熱錢湧 台幣升破31.5 收在31.462元

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

新春股匯開紅盤，新台幣匯價昨（23）日以31.5元開盤，小升1.8分，盤中最高升抵31.417元，狂升1.01角，終場收在31.462元，升值5.6分，成交量約22.19億美元。匯銀人士指出，雖然外資在台股僅買超新台幣83億元，但實際匯入力道顯著，估計單日淨匯入金額約達12億美元，成為推升匯價的主要動能。

匯銀分析，昨日整體外資仍呈淨匯入格局，支撐新台幣升勢；反觀壽險公司與部分散戶則伺機進場布局美元，使市場呈現多空交戰。

短期來看，新台幣匯價預估將在31.35元至31.55元區間震盪整理，後續仍須觀察外資動向與國際美元走勢。

國際金融情勢方面，美國聯準會（Fed）新主席人選確定由前理事華許（Kevin Warsh）出任。市場普遍解讀，華許立場偏向支持降息，符合總統川普陣營對寬鬆政策的期待，未來可能開啟「縮表與降息並行」的新政策節奏。不過，Fed最新公布的會議紀錄顯示，決策官員對政策路徑仍存分歧，近期公布的初領失業金人數顯示勞動市場仍具韌性，而消費者物價指數（CPI）則反映通膨壓力升溫，使市場預期Fed在3月17日至18日會議上不急於啟動降息。

新台幣 市場 降息

AI帶旺、融資需求 國銀外幣放款暴增千億

AI出口旺，帶動2025年國銀外幣放款寫歷史新頁。據央行統計，2025年底國銀外幣放款餘額6,254億元，全年新增1,4...

台新新光金入選標普全球永續年鑑 三連霸銀行產業別全球 Top 1%

新年伊始，台新新光金控永續表現再創高峰，在高度競爭、門檻極高的國際永續評比舞台上，再次寫下台灣金融史的新頁。深具國際權威...

台新新光金打造友善職場 徵才7,500人

台新新光金控將持續朝向氣候行動、金融共榮、永續賦能三大面向推動永續。除此之外，台新新光金控與旗下各子公司亦積極招手多元人...

第一金九度入選標普全球永續年鑑 躋身前5%

國際永續評比機構S&P Global公布2026年永續年鑑，第一金控以2025年CSA評比分數，躋身全球銀行業前5%，並...

標普全球永續年鑑 中信金落實 SDGs 國際肯定

中信金控落實聯合國永續發展目標（ SDGs）第13項「氣候行動」有成。中信金於2026年公布之國際級永續評比機構標準普爾...

玉山金入選標普全球永續年鑑 評分成績歷年最佳

標普全球（S&P Global）近日公布2026年永續年鑑《Sustainability Yearbook》，玉山金控不...

