熱錢湧 台幣升破31.5 收在31.462元

新春股匯開紅盤，新台幣匯價昨（23）日以31.5元開盤，小升1.8分，盤中最高升抵31.417元，狂升1.01角，終場收在31.462元，升值5.6分，成交量約22.19億美元。匯銀人士指出，雖然外資在台股僅買超新台幣83億元，但實際匯入力道顯著，估計單日淨匯入金額約達12億美元，成為推升匯價的主要動能。

匯銀分析，昨日整體外資仍呈淨匯入格局，支撐新台幣升勢；反觀壽險公司與部分散戶則伺機進場布局美元，使市場呈現多空交戰。

短期來看，新台幣匯價預估將在31.35元至31.55元區間震盪整理，後續仍須觀察外資動向與國際美元走勢。

國際金融情勢方面，美國聯準會（Fed）新主席人選確定由前理事華許（Kevin Warsh）出任。市場普遍解讀，華許立場偏向支持降息，符合總統川普陣營對寬鬆政策的期待，未來可能開啟「縮表與降息並行」的新政策節奏。不過，Fed最新公布的會議紀錄顯示，決策官員對政策路徑仍存分歧，近期公布的初領失業金人數顯示勞動市場仍具韌性，而消費者物價指數（CPI）則反映通膨壓力升溫，使市場預期Fed在3月17日至18日會議上不急於啟動降息。