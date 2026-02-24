快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
台灣企銀舉行新春團拜，董事長李嘉祥（右）及總經理李國忠期許馬年業績再創高峰。台灣企銀／提供
台灣企銀舉行新春團拜，董事長李嘉祥（右）及總經理李國忠期許馬年業績再創高峰。台灣企銀／提供

台灣企銀（2834）昨（23）日舉行新春團拜，由董事長李嘉祥及總經理李國忠帶領經營團隊共同出席，同步視訊全台營業單位，透過鼓陣表演迎財神、接好運，期許台灣企銀延續獲利成長氣勢，馬年業績再攀高峰。

台灣企銀近日公布今年1月合併自結稅前盈餘16.31億元，年成長6.13%；自結稅後純益13.16億元，年成長9.78%；每股稅前盈餘0.17元，每股稅後純益0.14元，每股淨值達15.28元，整體營運成果優異。

台灣企銀表示，利息淨收益及財富管理手續費收入持續提升，且多元化獲利來源，均衡收益結構，使整體經營績效在面臨市場波動下仍穩定成長；去年自結稅前盈餘達152.36億元，年成長率8.39%；自結稅後純益達122.25億元，年成長8.84%，連四年突破百億大關，獲利再創歷史新高，交出亮眼經營成績。在資產品質方面，去年12月底逾放比率為0.16%，覆蓋率為830.51%，風險承擔能力增強，使整體經營績效提升。近期中華信評也將台灣企銀長期發行體信用評等「twAA-」的評等展望，由「穩定」調升為「正向」，同時確認長期發行體信用評等為「twAA-」，短期發行體信用評等為「twA-1+」，顯示台灣企銀資產品質改善。

此外，台灣企銀也落實數位轉型，獲國際知名財經媒體《Global Finance全球金融》頒發「全球最佳資訊安全與詐欺管理」、「亞太最佳資訊安全與詐欺管理」及「台灣最佳資訊安全與詐欺管理」獎；另在國家品牌玉山獎中勇奪二座「全國首獎」。金融監督管理委員會「第二屆永續金融評鑑」中，台灣企銀名列銀行業前25%佳績，並二度入選S&P Global 2025年永續年鑑會員，充分展現經營成果獲得國內外肯定。

展望2026年，台灣企銀將以「跨域並進、再創高峰」為經營主軸，強化跨業務合作，並持續深耕核心放款業務及多元布局，增強個人金融業務及海外業務發展，以擴大收益來源，同時精進風險控管，提升競爭力與品牌價值，並持續深化政策金融角色，結合政府資源與金融專業，與客戶攜手朝向穩健成長與永續共榮的願景邁進。

