第一金、臺灣金等七家新春團拜 金融業看2026年景氣樂觀向上

經濟日報／ 記者戴玉翔廖珮君葉佳華／台北報導
金馬迎春，23日為農曆年新春開工上班的第一天，七大金融機構舉行新春團拜。 聯合報系資料照
迎春，昨（23）日為農曆年新春開工上班的第一天，七大金融機構舉行新春團拜，兆豐金控（2886）董事長董瑞斌表示，儘管國際政經局勢變幻莫測，但仍有十足信心。

合庫金董事長林衍茂則表示，2026年AI產業將帶動供應鏈熱絡，傳統產業也重拾成長動能，看好台灣及全球經濟持續成長。

昨日包括兆豐金控董事長董瑞斌、合庫金控暨銀行董事長林衍茂、第一金控（2892）董事長邱月琴、臺灣金控董事長凌忠嫄、土地銀行董事長何英明、台灣企銀董事長李嘉祥、台新新光金控董事長吳東亮等，皆出席自家團拜活動。

兆豐金董事長董瑞斌表示，儘管國際政經局勢變幻莫測，但仍有十足信心，他也勉勵同仁，新的一年能發揮「千里馬」的堅毅與衝勁，繼續打拚、突破自我、勇攀高峰，一起更上層樓。

合庫集團今年採線上視訊連線方式，林衍茂表示，迎接嶄新的2026年，台灣及全球經濟持續成長，AI產業帶動供應鏈依然熱絡，傳統產業也重拾成長動能。

第一金控董事長邱月琴期許新的一年獲利再創輝煌，締造高峰；台企銀董事長李嘉祥勉勵同仁在新的一年再創佳績；臺灣金控董事長凌忠嫄表示，2026年全球經濟環境仍充滿變數，期勉集團擴大核心業務版圖，特別是在授信業務與手續費收入方面，維持穩健成長動能。土地銀行董事長何英明指出，今年將申辦高資產業務，期許再創佳績。

台新新光金控董事長吳東亮表示，AI技術革命持續深化，相關產業的鉅額資本支出仍將主導全球經濟成長，台灣身為關鍵夥伴，今年的景氣表現值得期待。

