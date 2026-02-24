玉山金入選標普全球永續年鑑 評分成績歷年最佳

標普全球（S&P Global）近日公布2026年永續年鑑《Sustainability Yearbook》，玉山金控（2884）不僅創下歷年最佳評分成績，更連續第12年入選永續年鑑、第二年躋身全球銀行業前1%，雙雙刷新台灣金融業紀錄，充分展現長期深耕永續、穩健經營的關鍵實力。

2026年《標普全球永續年鑑》是依據標準普爾企業永續評比（CSA）結果編製，從全球超過9,200家企業中，依產業別嚴選2025年永續表現傑出入選。CSA評比涵蓋環境、社會與公司治理三大面向，並隨國際趨勢持續調整評分重點。以銀行業為例，2025年特別強化對永續治理深化、資安風險應對、內部碳定價及勞工權益保障等議題的要求，企業須展現高度透明的管理制度與實際行動，才能在全球同業中脫穎而出。玉山金控在此嚴格標準下名列前茅，顯示其永續作為已深植於企業營運核心。

本次評比中，玉山於普惠金融、人權維護、顧客關係、資訊透明與揭露、重大性分析及政策影響力等多項關鍵議題獲得高度肯定；在去碳策略相關題組更取得銀行業最高分，不僅將永續納入制度管理，更能實質運用金融影響力，協助企業推動減碳與轉型行動。長期以來，玉山持續掌握國際永續趨勢，透過參與國內外評鑑精進管理機制，並將永續理念轉化為可落地的金融解決方案。連續五年推動ESG永續倡議，從提升氣候意識、協助企業設定減碳目標，到打造永續轉型平台、提供整合性金融與非金融服務，陪伴企業走過轉型關鍵期。

2025年，進一步推出「低碳轉型計畫」，以2050淨零排放為核心目標，突破傳統僅以碳排總量或強度控管的思維，轉而聚焦於轉型成熟度較佳的優良資產，支持具備實質轉型潛力的企業升級，讓金融業的低碳行動從風險控管走向價值累積，為台灣永續金融發展開創新典範。

玉山金控董事長黃男州表示，「一個好的ESG策略，就是一個好的銀行發展策略。」連續入選《標普全球永續年鑑》，不僅是一項國際肯定，更是一份責任與承諾。未來，玉山將持續透過金融力量，履行永續金融先行者的角色，推動ESG成為台灣產業競爭力的重要語言，與各界攜手打造更具韌性與永續價值的未來。