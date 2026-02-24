標普全球永續年鑑 中信金落實 SDGs 國際肯定

中信金控（2891）落實聯合國永續發展目標（ SDGs）第13項「氣候行動」有成。中信金於2026年公布之國際級永續評比機構標準普爾全球永續年鑑（S&P Global The Sustainability Yearbook）連續七年入選，本次更名列銀行業永續表現前5%，同時蟬聯原碳揭露計畫（CDP）最高領導級「A 級」（Leadership A），顯示中信金控永續實力再獲專業肯定。

標普全球（S&P Global）每年挑選全球永續表現領先企業納入年鑑，本屆企業永續評鑑（Corporate Sustainability Assessment, CSA）評選涵蓋逾9,200家企業，僅848家入選；進一步分析，中信金控持續提升永續投、融資比重，促進產業低碳轉型，透過「中國信託行動e-Cash APP」線上即時交易服務以降低營運成本，加速中小企業數位轉型，另導入顧客回饋監測系統提升客戶滿意度，取得「ISO 10004 客戶滿意度管理系統」認證，在普惠金融、客戶關係面向拿下全球銀行業最高分。

另一方面，中信金控落實人權政策與盡職調查，減少潛在人權風險，實踐企業社會責任。此外，人工智慧AI（Artificial Intelligence, AI）為中信金控發展創新數位金融重點，未來將強化AI治理與應用，以符合國際責任AI認證標準為目標。

CDP則為國際機構投資人所重視的氣候管理績效評鑑，中信金控於氣候治理與策略、氣候風險與機會管理、價值鏈議合等面向表現亮眼；其中，投融資與供應商議合的涵蓋首次全面超過五成，並強化財務碳排管理與減碳目標，持續降低投融資組合碳排強度；本屆得以於全球超過2.2萬家企業中脫穎而出，名列前4%、與全球877家企業並列最高領導級「A級」，中信金控連續兩年入選，彰顯金融驅動永續正向發展的綠色影響力。

值得一提的是，中信金控更將金融影響力延伸至守護生物多樣性，2025年攜手台江國家公園推動臺灣首例公私協力營造的「保育共生地」（Other Effective Area-Based Conservation Measures, OECM），投入濕地治理、陸蟹與黑面琵鷺保育、友善魚塭與偏鄉教育計畫，同時提供獎勵金支持漁民永續轉型、發展黑琵自有產品品牌，讓漁業經營與生態保育得以共好；今年計畫擴大關注當地廢木及外來種循環再利用，以行動保全自然資本，實踐永續金融具體承諾。