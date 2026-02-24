第一金九度入選標普全球永續年鑑 躋身前5%

國際永續評比機構S&P Global公布2026年永續年鑑，第一金控（2892）以2025年CSA評比分數，躋身全球銀行業前5%，並第九度入選年鑑成員。在全球銀行永續競逐下，第一金再獲國際肯定。

此次評選以企業永續評比（CSA）為核心標準，涵蓋環境、社會與公司治理三面向。第一金在氣候治理、風險管理與永續金融布局表現穩健，長期投入逐步反映在國際排名。

在淨零行動上，第一金依SBTi方法訂定減碳目標，2024年通過審查，減碳路徑符合升溫不超過1.5℃。以2022年為基準，2035年範疇一與二碳排將減少63%，並以取得綠建築標章、太陽能分行、擴大綠電採購與內部碳定價四大措施推進。

截至2025年底，已累計41處據點取得綠建築標章、建置27間太陽能分行，將減碳目標轉為具體成果。內部治理與營運改善並進，強化氣候風險管理能力。

在授信與投資端，第一銀行導入「ESG永續應用地圖查詢平台」工具，檢視是否涉及敏感區域，並對鋼鐵、半導體、面板等高耗水產業加強水資源管理審查，同時擴大再生能源永續貸款範圍，支持綠電與能源轉型發展。

社會面向也同步深化。第一金是首家取得ISO 45001驗證的公股金融機構，推動員工持股信託與優於法令的生育補助，第三胎起每胎補助25萬元，連續三年獲頒「健康勞動力永續領航企業」。

除入選永續年鑑外，第一金也入選DJSI、MSCI及FTSE等國際永續指數成分股，也六度獲得國家企業環保獎最高榮譽「巨擘獎」，並於CDP氣候、水、森林三面向獲得「3A」評等，躋身全球前23強。

同時統籌公股金融ESG倡議平台，並擔任金管會永續金融先行者聯盟第四屆輪值主席，擴大金融影響力。

展望未來，第一金將持續強化永續治理架構，積極接軌國際規範，提供多元永續金融解決方案，引領產業共同邁向2050淨零排放目標，攜手實踐永續發展願景。