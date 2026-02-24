台新新光金打造友善職場 徵才7,500人

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

台新新光金控（2887）將持續朝向氣候行動、金融共榮、永續賦能三大面向推動永續。除此之外，台新新光金控與旗下各子公司亦積極招手多元人才，並打造友善職場環境，以期為員工創造最佳的工作體驗。

台新新光金控因應合併，今年預計招募80位儲備菁英（MA）、300位私銀理財規劃顧問及財富管理理財專員、4,000位壽險內外勤人員，以及各類專業人才等總計約7,500人，涵蓋金控、壽險、銀行、證券等多個事業單位。

在儲備菁英方面，除了個人金融組、數位金融組、法人金融組、國際金融組、金融市場組、人壽保險組、證券市場組之外，為了共進AI黃金時代，2026年儲備菁英新增「AI暨數據科學組」，以新鮮人而言，儲備菁英年薪超過百萬。

台新新光金控積極打造友善職場環境，提供員工全方位的福利措施，包括提供優於法令的60天產假、八天產檢假及陪產假等、擴大並提高子女教育補助範圍及金額、設立彈性工時制度、健康檢查補助可遞延累計。

為促進員工在工作、家庭及生活間取得平衡，開辦多元多樣化的身心健康講座與軟性課程，如親子工作坊、聰明育兒術等多元課程，以期為員工創造最佳的工作體驗。

台新新光金控未來將持續推動以員工為核心的ESG策略，強化多元共融、數位轉型與人才永續等面向，打造讓人才願意加入，也值得留下的幸福職場，朝亞洲一流金融品牌之路邁進。台新新光也相信面對在2050全球淨零的共識下，沒有人是局外人，每一個人都可以｢From Zero to Hero｣成為化解氣候危機的英雄。

台新新光金打造友善職場 徵才7,500人

