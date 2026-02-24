台新新光金入選標普全球永續年鑑 三連霸銀行產業別全球 Top 1%

新年伊始，台新新光金控（2887）永續表現再創高峰，在高度競爭、門檻極高的國際永續評比舞台上，再次寫下台灣金融史的新頁。深具國際權威的永續評比機構「標普全球」（S&P Global）公布「2026年標普全球永續年鑑」（The Sustainability Yearbook 2026），台新新光金控獲銀行產業別全球Top 1%三連霸，成為全球首家銀行產業別（Bank Industry）獲此卓越成就的金融機構。

台新新光金控總經理林維俊表示，台新新光金控這次在最為競爭的「標普全球永續年鑑」，以三連霸之姿再次獲得全球銀行產業的Top 1%，並連續八年入選年鑑，彰顯整個集團上下齊心貫徹「認真、創新、永續」的企業精神，落實永續目標。林維俊指出，此項肯定不僅讓台新新光認真推動永續的成果被世界看見與認可，更象徵台灣金融業透過卓越的永續發展邁向全球舞台，向世界展現台灣不凡的永續價值。台新新光在合併後服務客戶超過千萬、股東逾百萬名，未來持續擴大永續金融服務範疇，透過整合虛實通路，全力支持企業客戶低碳淨零轉型。

標普全球永續年鑑每年揭露企業永續評鑑前一年度企業ESG評比結果，最新公布的2026年鑑揭露2025年全球59大產業、超過9,200家受評企業的永續表現中，僅有在其產業表現最佳的848家企業入選標普永續年鑑，而評鑑分數須達到該產業的前1%才可獲得Top 1%的殊榮。

台新新光金控永續長李鎮宇補充道，台新新光之所以能夠完成「標普全球永續年鑑」Top 1%三連霸，持續在國際永續評比嶄露頭角，關鍵點在於業務部門持續精進永續理念，永續部門偕同業務單位依循集團訂定的ESG永續發展目標，從董事會層級的企業永續委員會定期討論集團全面的永續策略，再由經營層級企業永續執行委員會統籌推動成效，所有主管與同仁積極實踐目標，環環相扣促使台新新光成為全球銀行業的永續領航者。

另外，MSCI在2025年更新台新新光金控的ESG年度評級為AAA最高評級佳績，台新新光金控亦連續兩年獲時代雜誌評選為「全球500大最佳永續企業」，永續發展成果非凡。