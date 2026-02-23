國銀外幣存款餘額15.4兆創高卻只增2767億元 2026喊拚翻身

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
2025年底國銀外幣存款餘額攀升到15兆3,866億元，續創史上新高。記者曾學仁／攝影
2025年底國銀外幣存款餘額攀升到15兆3,866億元，續創史上新高。記者曾學仁／攝影

金管會統計，2025年底國銀外幣存款餘額攀升到15兆3,866億元，續創史上新高，但全年僅增加2,767億元，年增額是史上第三低，明顯與外幣放款新增量1,464億元的大幅成長形成強烈對比。

銀行主管指出，2025年9月美國啟動降息循環後，美元利差優勢收斂，美元存款吸引力下滑。以美元原幣觀察，外幣存款在7月達單月增幅高峰後逐步趨緩，年底單月僅回升增加37億美元；全年餘額為4,894億美元，增加285億美元，顯示資金流入節奏放慢。

金管會指出，年底存款回升主要來自法人營收，包括貨款、運費、商仲貿易服務收入及投資款匯入與資金調度等因素，顯示是營運性資金回流，並非結構性增長。

不過，銀行圈認為2026年情勢可能出現轉折。首先，台美關稅談判後政府提出「雙2,500億美元」資本承諾，其中企業自主赴美投資設廠，將增加美元預備金需求，有助提升外幣存款量能。

其次，政府提供2,500億美元信用保證，將放大國銀承作海外貸款的意願，美元放款可望續強。為支應放款成長與維持流動性指標，銀行勢必加大「吸收美元」力道，積極爭取企業與法人資金，形成放款帶動存款的拉力。

市場普遍認為，在政策與企業海外投資雙動能帶動下，2026年有機會擺脫低增局面，與外幣放款形成同步擴張的新循環。

